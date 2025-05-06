Має радикальні засоби: Дуда впевнений, що Трамп може змусити Путіна до миру

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що тільки Сполучені Штати й особисто Дональд Трамп можуть змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів і зупинити війну. Тому він закликав до більш жорстких економічних санкцій.

Про це Анджей Дуда сказав в інтерв’ю Axel Springer Global Reporters Network, пише Politico.

Дуда закликав Трампа посилити тиск на Путіна

На думку президента Польщі, єдиний, хто може змусити російського диктатора сісти за стіл переговорів – Трамп.

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– Америка може використовувати різні економічні інструменти, щоб змусити Росію поважати певні дії. Тому якщо хтось і може змусити Володимира Путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів, – сказав він.

Як зазначає Politico, слова Дуди відображають сподівання багатьох європейських лідерів, які розраховують, що американський президент може вплинути на Путіна.

Польський лідер упевнений, що після нещодавніх переговорів із диктатором Трамп “побачив реальність” і має необхідні важелі, щоб “блокувати фундаментальні інтереси Путіна”.

– Він може бачити, яка його позиція і наскільки він готовий вести серйозні переговори про припинення війни, – пояснив Анджей Дуда.

Він додав, що Дональд Трамп має всі необхідні важелі, щоб зупинити агресію Росії.

– Президент Сполучених Штатів має у своєму розпорядженні засоби, щоб змусити Росію дотримуватися умов. Деякі з цих засобів можуть бути дуже радикальними, дуже жорсткими, я вважаю, особливо різні економічні інструменти. Але я вірю, що президент Дональд Трамп здатний їх впровадити, – сказав Дуда.

Президент Польщі також вірить, що Трамп і надалі підтримуватиме НАТО, яке проведе свій щорічний саміт у червні в Гаазі. Хоча американський лідер наполягає на збільшенні оборонних витрат до 5% ВВП, Дуда вважає більш прийнятним рівень у 3%.

Ще у квітні Дуда заявляв, що президент США є найкращим шансом для миру в Україні. Він вважає, що Трамп добре розуміє, хто такий Путін.

Джерело : Politico

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