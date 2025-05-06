Ніколи не кажи ніколи – Трамп відповів Карні на відмову продавати Канаду

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом чітко дав зрозуміти, що його країна не продається. У відповідь Трамп порекомендував канадському лідеру не зарікатися.

Про це інформує Sky News.

Канада не продається – Карні

Під час спільної пресконференції у Вашингтоні журналісти поцікавилися в Карні, як він ставиться до заяв Трампа про можливе приєднання Канади до США як як 51-го штату.

Зараз дивляться

Канадський прем’єр дав однозначну відповідь, наголосивши, що “деякі місця ніколи не продаються”.

– Вона (Канада – ред.) не продається і ніколи не продаватиметься. Але можливість криється в партнерстві та в тому, що ми можемо побудувати разом, – підкреслив Карні.

Президент США, своєю чергою, визнав, що Канада дедалі активніше бере участь у військових процесах. Він додав багатозначний коментар:

– Але ніколи не кажи “ніколи”, – резюмував Трамп.

Нагадаємо, 3 грудня 2024 року телеканал Fox News повідомив про те, що Трамп запропонував Канаді стати 51 штатом Америки.

Ця ініціатива викликала обурення в Оттаві, де її охарактеризували як жарт, який не має нічого спільного з гумором.

У січні 2025 року тодішній очільник канадського уряду Джастін Трюдо різко відкинув будь-яку можливість об’єднання з США.

Він заявив, що подібні заяви Трампа є нічим іншим, як спробою відволікти увагу від наслідків запровадження торговельних мит.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.