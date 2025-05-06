РФ збільшує кількість агентів у країнах ЄС і НАТО: у ЦПД назвали мету
Служба зовнішньої розвідки РФ отримала завдання від Кремля нарощувати кількість агентів впливу в сусідніх з Україною державах.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
У ЦПД розкрили політику Кремля у найближчі роки
За його словами, мета Росії – політичний вплив на блокування необхідної Україні логістики.
– Відповідно, Росія посилить втручання у зовнішню політику країн ЄС і НАТО. Це пряма державна політика РФ у найближчі роки, – додав Коваленко.
І додав, що Кремль також планує втручатися в політичні процеси у Молдові.
Напередодні у ЦПД повідомили, що Росія планує до так званого Дня перемоги 9 травня провести інформаційно-пропагандистську кампанію в десяти країнах, серед яких Індія, Китай, ПАР, Танзанія та інші.
У великих містах цих країн планується встановлення банерів, на яких будуть зображені місцеві ветерани, що воювали разом із радянськими солдатами, з повідомленнями подяки за спільну перемогу.
Такі заходи є частиною стратегії Росії з поширення своїх пропагандистських ідей за кордоном.