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Валентина Летяк, редакторка стрічки

РФ збільшує кількість агентів у країнах ЄС і НАТО: у ЦПД назвали мету

росія Кремль
Фото: Pixabay

Служба зовнішньої розвідки РФ отримала завдання від Кремля нарощувати кількість агентів впливу в сусідніх з Україною державах.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

У ЦПД розкрили політику Кремля у найближчі роки

За його словами, мета Росії – політичний вплив на блокування необхідної Україні логістики.

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– Відповідно, Росія посилить втручання у зовнішню політику країн ЄС і НАТО. Це пряма державна політика РФ у найближчі роки, – додав Коваленко.

І додав, що Кремль також планує втручатися в політичні процеси у Молдові.

Напередодні у ЦПД повідомили, що Росія планує до так званого Дня перемоги 9 травня провести інформаційно-пропагандистську кампанію в десяти країнах, серед яких Індія, Китай, ПАР, Танзанія та інші.

У великих містах цих країн планується встановлення банерів, на яких будуть зображені місцеві ветерани, що воювали разом із радянськими солдатами, з повідомленнями подяки за спільну перемогу.

Такі заходи є частиною стратегії Росії з поширення своїх пропагандистських ідей за кордоном.

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Європейський Союз, Війна в Україні, дезінформація, НАТО, Розвідка, Російська агресія, Російська пропаганда, Росія
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