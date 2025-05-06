Російський хор виступив у Генасамблеї ООН з радянськими піснями

Російський Хор Турецького та гурт Soprano виступили в Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку на честь Дня перемоги.

Вони виконали радянські пісні, серед яких – Катюша, Темная ночь, Синий платочек, Журавли, Смуглянка та інші.

Росіяни виступили в Генасамблеї ООН

Про це стало відомо із соцмереж Хору Турецького. За словами засновника колективу Михайла Турецького, “на піснях Бухенвальдський набат і День Победы сотні людей встали і почали підспівувати хору”.

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Як пише видання Insider, перед концертом представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що “Радянський Союз зробив вирішальний внесок у перемогу над гітлерівською Німеччиною” і нагадав, що саме вона стала основою для створення ООН.

Також, за словами Небензя, Москва “не принижує внесок союзників” та “пам’ятає кожного”.

Зазначимо, що Михайло Турецький підтримує російське вторгнення в Україну, називаючи війну “битвою англосаксів зі слов’янами”.

А учасники Хору Турецького неодноразово виступали перед російськими військовими та на окупованих територіях нашої держави. Попри це, колектив продовжує їздити з концертами за кордоном, просуваючи пропагандистські наративи.

У 2021 році п’ятеро учасників Хору Турецького – Олексій Александров, Павло Бердніков, Олег Бляхорчук, Костянтин Кабанов та Михайло Кузнєцов – потрапили до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці України.

Усі вони свідомо порушили державний кордон України, заперечують російську агресію, брали участь у пропагандистських заходах в окупованому Росією Криму.

Фото: Хор Турецького