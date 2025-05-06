Укр Рус
Укр Рус
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Російський хор виступив у Генасамблеї ООН з радянськими піснями

Хор Турецького в Генасамблеї ООН

Війна в Україні, Генасамблея ООН
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