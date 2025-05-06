Трамп анонсував “дуже важливе оголошення” перед поїздкою на Близький Схід

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що перед візитом до країн Близького Сходу зробить “дуже важливе” оголошення.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами у Білому домі у вівторок, 6 травня.

Трамп анонсував “дуже важливе” оголошення

У Білому домі Дональд Трамп зустрівся із прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Лідери держав також поспілкувалися із пресою, а Трамп нагадав про свій візит на Близький Схід.

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У межах поїздки президент США відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об’єднані Арабські Емірати. Візит Трампа розпочнеться у понеділок, 12 травня. Доти він зробить “дуже, дуже велике оголошення”.

— Настільки велике, наскільки це можливо, і я скажу вам, про що йдеться, але воно дуже позитивне… І це оголошення ми зробимо або в четвер, або в п’ятницю перед тим, як ми поїдемо в понеділок. Але це буде одне з найбільш важливих оголошень, які робили за багато років, — сказав Трамп.

За його словами, це буде одне з найважливіших оголошень, які було зроблено за багато років “на певну тему – дуже важливу тему”.

Якихось інших подробиць щодо цієї заяви Трамп не розкрив, як і те, якої теми вона стосується.

Візит Трампа на Близький Схід

13-16 травня президент США Дональд Трамп відвідає Саудівську Аравію, Катар і ОАЕ.

Речниця Білого дому Каролін Лівітт заявила, що Саудівська Аравія мала стати першою країною, яку Трамп мав відвідати після інавгурації. Але через смерть Папи Франциска свій перший міжнародний візит він здійснив до Італії.

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