Трамп заборонив фінансування досліджень вірусів із пандемічним потенціалом

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що забороняє будь-яке федеральне фінансування досліджень спірних інфекційних захворювань у Китаї, Ірані та інших країнах, у яких, на думку уряду, не здійснюється належний нагляд за науковими експериментами.

– Ця галузь науки, відома як дослідження в галузі набуття функцій, охоплює зміну властивостей вірусу в лабораторних умовах для вивчення його поширення і мутацій, – ідеться в повідомленні.

До і після мораторію

Перша адміністрація Трампа зняла мораторій на дослідження з набуття функцій у 2017 році.

Однак суперечки навколо цієї практики знову розгорілися в перші дні пандемії Covid-19, коли Національні інститути охорони здоров’я скасували федеральний грант групі вчених, які працюють із дослідниками з Уханьського інституту вірусології над вивченням коронавірусів.

Зараз дивляться

Походження Covid-пандемії

Федеральні агентства заявляють, що немає достатніх остаточних доказів, щоб зробити висновок про те, чи просочився патоген Covid-19 з лабораторії, чи поширився від дикої природи до людини природним шляхом.

Багато вчених, ґрунтуючись на аналізі вірусу і ранніх випадках, вважають, що вірус виник природним чином у тварин і поширився на людей під час спалаху на ринку в Ухані.

Комітети Конгресу під керівництвом республіканців вирішили, що пандемія, ймовірно, виникла через витік із лабораторії, і закликали адміністрацію знову заборонити дослідження з придбання функції.

Загроза для США

Указ також наказує Національним інститутам охорони здоров’я та іншим агентствам виявляти й усувати будь-які біологічні дослідження, які можуть становити загрозу для американського суспільства.

Білий дім заявив, що також заборонить будь-яке майбутнє фінансування досліджень вірусів із пандемічним потенціалом.

Джерело : CNN

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