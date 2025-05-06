Уряд канцлера Німеччини Мерца сформовано – список нових міністрів
У Німеччині завершили формування нового уряду канцлера Фрідріха Мерца. Міністри склали присягу та отримали свідоцтва про призначення.
Новий уряд канцлера Німеччини Мерца
Як повідомляє Spiegel, 17 міністрів прибули в палац Бельвю. Там президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив посадовцям свідоцтва про призначення.
Після цього міністри повернулися до Бундестагу, щоб там скласти присягу.
Серед новопризначених німецьких міністрів:
- Ларс Клінгбейл – віцеканцлер і міністр фінансів;
- Катерина Райхе – міністр економіки;
- Йоганн Вадефул – міністр закордонних справ;
- Борис Пісторіус – міністр оборони;
- Александр Добріндт – міністр внутрішніх справ;
- Бербель Бас – міністр праці;
- Патрік Шнідер – міністр транспорту;
- Ніна Варкен – міністр охорони здоров’я;
- Верена Хубертц – міністр будівництва;
- Дороті Бер – міністр досліджень;
- Карін Прін – міністр освіти та у справах сім’ї;
- Карстен Вільдбергер – міністр із цифрових питань і державної модернізації;
- Алоїз Райнер – міністр сільського господарства;
- Стефані Хубіг – міністр юстиції;
- Карстен Шнайдер – міністр навколишнього середовища;
- Рим Алабалі-Радован – міністр з питань сприяння розвитку;
- Торстен Фрай – міністр з особливих справ.
Варто зазначити, що найважливіше для України – це призначення міністрів закордонних справ Йоганна Вадефула та оборони Бориса Пісторіуса.
Зокрема, Вадефул відкрито підтримує Україну та вже провів розмову з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Він зазначив, що Україні посилять допомогу, але не уточнив, яку саме.
Борис Пісторіус обіймав посаду міністра оборони, коли канцлером Німеччини був Олаф Шольц. У той період Україна отримала від Німеччини системи ППО Patriot, танки Leopard 2 та іншу військову допомогу.