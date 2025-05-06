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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Уряд канцлера Німеччини Мерца сформовано – список нових міністрів

Фрідріх Мерц
Фото: Getty Images

У Німеччині завершили формування нового уряду канцлера Фрідріха Мерца. Міністри склали присягу та отримали свідоцтва про призначення.

Новий уряд канцлера Німеччини Мерца

Як повідомляє Spiegel, 17 міністрів прибули в палац Бельвю. Там президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив посадовцям свідоцтва про призначення.

Після цього міністри повернулися до Бундестагу, щоб там скласти присягу.

Зараз дивляться

Серед новопризначених німецьких міністрів:

  • Ларс Клінгбейл – віцеканцлер і міністр фінансів;
  • Катерина Райхе – міністр економіки;
  • Йоганн Вадефул – міністр закордонних справ;
  • Борис Пісторіус – міністр оборони;
  • Александр Добріндт – міністр внутрішніх справ;
  • Бербель Бас – міністр праці;
  • Патрік Шнідер – міністр транспорту;
  • Ніна Варкен – міністр охорони здоров’я;
  • Верена Хубертц – міністр будівництва;
  • Дороті Бер – міністр досліджень;
  • Карін Прін – міністр освіти та у справах сім’ї;
  • Карстен Вільдбергер – міністр із цифрових питань і державної модернізації;
  • Алоїз Райнер – міністр сільського господарства;
  • Стефані Хубіг – міністр юстиції;
  • Карстен Шнайдер – міністр навколишнього середовища;
  • Рим Алабалі-Радован – міністр з питань сприяння розвитку;
  • Торстен Фрай – міністр з особливих справ.

Варто зазначити, що найважливіше для України – це призначення міністрів закордонних справ Йоганна Вадефула та оборони Бориса Пісторіуса.

Зокрема, Вадефул відкрито підтримує Україну та вже провів розмову з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Він зазначив, що Україні посилять допомогу, але не уточнив, яку саме.

Борис Пісторіус обіймав посаду міністра оборони, коли канцлером Німеччини був Олаф Шольц. У той період Україна отримала від Німеччини системи ППО Patriot, танки Leopard 2 та іншу військову допомогу.

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