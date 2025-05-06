Уряд канцлера Німеччини Мерца сформовано – список нових міністрів

У Німеччині завершили формування нового уряду канцлера Фрідріха Мерца. Міністри склали присягу та отримали свідоцтва про призначення.

Новий уряд канцлера Німеччини Мерца

Як повідомляє Spiegel, 17 міністрів прибули в палац Бельвю. Там президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вручив посадовцям свідоцтва про призначення.

Після цього міністри повернулися до Бундестагу, щоб там скласти присягу.

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Серед новопризначених німецьких міністрів:

Ларс Клінгбейл – віцеканцлер і міністр фінансів;

Катерина Райхе – міністр економіки;

Йоганн Вадефул – міністр закордонних справ;

Борис Пісторіус – міністр оборони;

Александр Добріндт – міністр внутрішніх справ;

Бербель Бас – міністр праці;

Патрік Шнідер – міністр транспорту;

Ніна Варкен – міністр охорони здоров’я;

Верена Хубертц – міністр будівництва;

Дороті Бер – міністр досліджень;

Карін Прін – міністр освіти та у справах сім’ї;

Карстен Вільдбергер – міністр із цифрових питань і державної модернізації;

Алоїз Райнер – міністр сільського господарства;

Стефані Хубіг – міністр юстиції;

Карстен Шнайдер – міністр навколишнього середовища;

Рим Алабалі-Радован – міністр з питань сприяння розвитку;

Торстен Фрай – міністр з особливих справ.

Варто зазначити, що найважливіше для України – це призначення міністрів закордонних справ Йоганна Вадефула та оборони Бориса Пісторіуса.

Зокрема, Вадефул відкрито підтримує Україну та вже провів розмову з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Він зазначив, що Україні посилять допомогу, але не уточнив, яку саме.

Борис Пісторіус обіймав посаду міністра оборони, коли канцлером Німеччини був Олаф Шольц. У той період Україна отримала від Німеччини системи ППО Patriot, танки Leopard 2 та іншу військову допомогу.

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