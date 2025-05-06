ЄС офіційно звинуватить РФ у застосуванні хімічної зброї в Україні – ЗМІ

Рада Євросоюзу розробила новий санкційний регламент, у якому вперше офіційно фіксується звинувачення проти Російської Федерації щодо використання сльозогінного газу CS у зоні бойових дій в Україні — як засобу ведення війни.

РФ звинуватять у використанні сльозогінного газу CS на війні

У пояснювальному документі, з яким ознайомився розслідувальний проєкт Система (спільна ініціатива телеканалу Настоящее время та Радіо Свобода), посадовці ЄС посилаються на звіти Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), що були оприлюднені на прохання України в листопаді 2024 року та лютому 2025-го.

У згаданих звітах йдеться про розслідування інцидентів поблизу населених пунктів Мар’ївка й Іллінка, розташованих на території Дніпропетровської області, де у 2024 році були зафіксовані випадки використання CS-газу під час російських атак.

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Наявність слідів цієї речовини підтверджують результати аналізів ґрунту та води, свідчення українських військовослужбовців, а також фото корпусів гранат типу РГ-Во (абревіатура, що розшифровується як “ручная граната – вещество отравляющее”).

Такі гранати виробляються в Росії. У 2024 році пропагандистський телеканал RT демонстрував кадри, на яких видно використання подібних засобів російськими військовими.

– З урахуванням серйозності ситуації, за відсутності достовірного пояснення від Росії у зв’язку з її широко задокументованим застосуванням засобів сльозогінної дії, а також для зміцнення глобальної заборони на використання хімічної зброї, Європейський союз закликає ОЗХЗ до своєчасної атрибуції встановленого застосування таких речовин як методу ведення війни, – зазначено у документі, що супроводжує санкційний регламент.

До нового санкційного списку, який готує Євросоюз, включено Війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту Міністерства оборони РФ, два науково-дослідні центри – 27 і 33, які мають зв’язок із розробкою та потенційним застосуванням хімічних агентів.

Що відомо про газ CS

CS (газ CS або так званий Сирень) – сльозогінна речовина, яка викликає сильне подразнення слизових оболонок, шкіри та органів дихання. Після контакту з газом людина втрачає здатність орієнтуватися і відчуває сильну задуху.

Офіційно CS відносять до нелетальної зброї для стримування масових заворушень. Він знаходиться на озброєнні поліції в багатьох державах.

Проте, як підкреслюють представники ЄС, його застосування під час воєнних дій порушує статтю 1 Конвенції про заборону хімічної зброї.

За інформацією Міністерства оборони України, капсули зі сльозогінним газом CS були виявлені не лише в гранатах, а й усередині дронів-камікадзе типу Шахед.

Санкції проти РФ за застосування хімічних засобів на війні

Застосування хімічних засобів Росією вже ставало підставою для санкцій з боку США – тоді йшлося про використання більш токсичного хімікату, хлорпікрину.

У 2025 році ЄС також запроваджував обмеження, пов’язані із можливим постачанням Росії товарів подвійного призначення, що можуть бути використані для виготовлення заборонених речовин.

Це один із трьох пакетів обмежувальних заходів, які готує Євросоюз для затвердження найближчим часом.

Два інші стосуються російських кібератак, а також дестабілізаційної діяльності на території Європи. У перспективі також готується черговий, 17 з початку повномасштабної війни пакет санкцій ЄС, присвячений агресії РФ проти України.

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