Чи обрали вже Папу Римського: коли світ побачить нового понтифіка

Сьогодні, 7 травня 2025 року, у Ватикані офіційно розпочався конклав — голосування для обрання нового Папи Римського.

Факти ICTV дізнавалися, чи обрали вже Папу Римського та скільки може тривати голосування.

Чи обрали вже нового Папу Римського

Вибори нового Папи розпочалися о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) зі спільної меси в базиліці Святого Петра, яку очолив кардинал Джованні Баттіста Ре.

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У другій половині дня кардинали залишать ватиканський готель і попрямують до каплиці Павла. Звідти о 16:30 (17:30 за київським часом) почнеться урочиста процесія до Сикстинської капели, де вони й залишатимуться до обрання нового Папи Римського.

Отже, нового Папу Римського можуть обрати вже сьогодні, якщо кардинали швидко досягнуть згоди та кандидат набере необхідні дві третини голосів. Однак, враховуючи складність процесу та кількість кардиналів, більш ймовірно, що обрання триватиме кілька днів.

Скільки триває конклав

За даними Reuters, протягом останніх століть жоден понтифік не був обраний у перший день, тому конклав може тривати кілька днів.

Середня тривалість десяти останніх конклавів — трохи більше трьох днів. Востаннє, у 2013 році, коли було обрано Папу Франциска, процес тривав два дні.

У середу, 7 травня, відбудеться лише одне голосування. У наступні дні кардинали голосуватимуть до чотирьох разів на добу. Якщо рішення не ухвалено — з димаря на даху капели з’явиться чорний дим. Білий дим разом із дзвоном означатимуть, що нового Папу вже обрали.

Нагадаємо, що у Сикстинській капелі вже встановили спеціальний димар, через який світ може дізнаватися про результати голосування під час конклаву.

Як і століття тому, під час конклаву кардинали повністю ізольовані від зовнішнього світу — їм заборонено контактувати з ким-небудь поза капелою. Для забезпечення повної конфіденційності Ватикан застосував сучасні технології, зокрема пристрої для блокування сигналів і захисту від прослуховування.

Кардинали можуть дістатися до Сикстинської капели пішки, однак лише захищеним і заздалегідь визначеним маршрутом. Периметр їхнього пересування буде повністю опечатаний.

Щоб уникнути витоку інформації, учасникам конклаву рекомендується залишити мобільні телефони у своїх кімнатах — як у Домі святої Марти, так і в капелі зв’язок буде заблокований.

Кожен кардинал також отримав спеціальний буклет з офіційними біографіями своїх колег, який опубліковано на сайті Святого Престолу.

Хто може стати новим Папою Римським

Серед фаворитів на папський престол називають італійського кардинала П’єтро Пароліна та кардинала з Філіппін Луїса Антоніо Тагле.

До ймовірних кандидатів також входять француз Жан-Марк Авелін, угорський кардинал Петер Ердо, американець Роберт Прево.

Джерело: VaticanNews

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