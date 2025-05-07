У Женеві відбудуться перші переговори між США та Китаєм після запровадження мит

Цими вихідними у швейцарській Женеві відбудуться особисті переговори високопосадовців США та Китаю — перші після того, як адміністрація Дональда Трампа запровадила торговельні мита проти Пекіна.

Про це повідомляє Politico.

США та Китай зустрінуться щодо мит

Американську сторону представлятимуть міністр фінансів Скотт Бессент і торговий представник Джемісон Ґрір.

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Вони зустрінуться 10–11 травня з віцепрем’єром Державної ради КНР Хе Ліфеном, який є також членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та ключовою фігурою в економічному управлінні країни.

Бессент пояснив, що перебував у Швейцарії з інших дипломатичних причин, однак з’ясувалося, що китайська делегація також буде в регіоні.

– Я і так мав бути у Швейцарії для переговорів із швейцарцями. Виявилось, що китайська делегація також подорожує Європою і буде в Швейцарії. Тож ми зустрінемося у суботу й неділю, — зазначив він.

Офіційний Пекін уточнив, що візит Хе Ліфена до Женеви відбувається на запрошення швейцарської сторони.

Бессент при цьому стримує очікування щодо можливих результатів: він не прогнозує початку нових переговорів про торговельну угоду.

– Це не є сталим, особливо з боку Китаю. Поточні мита — це по суті ембарго. Ми не хочемо розриву. Ми хочемо чесної торгівлі, — наголосив він.

На запитання, яка зі сторін виступила ініціатором зустрічі, міністр ухилився від прямої відповіді.

– Було багато дзвінків… Не було якогось першого дзвінка. Є багато точок контакту з часом, — прокоментував він.

Він також не підтвердив, чи може президент Трамп знизити мита до 50% у рамках поступок, зауваживши лише, що “все на столі”, і що остаточне рішення — за президентом.

У свою чергу, Джемісон Ґрір заявив, що за дорученням президента Трампа він веде переговори для досягнення збалансованих торговельних відносин, відкриття нових ринків та захисту економічної і національної безпеки США.

У Міністерстві торгівлі КНР наголосили, що останнім часом з боку Вашингтона лунає дедалі більше сигналів щодо відкритості до діалогу. Водночас у Пекіні наголосили: їхня позиція щодо тарифного конфлікту лишається незмінною — вони готові як протистояти тиску, так і шукати компроміси.

– Ретельно оцінивши надану Сполученими Штатами інформацію та враховуючи глобальні очікування, власні національні інтереси та заклики американської промисловості й споживачів, Китай вирішив погодитися співпрацювати зі США, — заявили в китайському торговому відомстві.

Нагадаємо, нові запроваджені мита президента США Дональда Трампа вплинули на світову торгівлю.

За даними Bloomberg, такі компанії, як Amazon і Haas почали скорочувати замовлення.

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