Чи обрали вже Папу Римського: коли світ побачить нового понтифіка

7 травня 2025 року, у Ватикані офіційно розпочався конклав — голосування для обрання нового Папи Римського. 8 травня кардинали знову зібралися в Сикстинській капелі, щоб обрати наступника Папи Франциска.

Факти ICTV дізнавалися, чи обрали вже Папу Римського та скільки може тривати голосування.

Чи обрали вже нового Папу Римського

Вибори нового Папи розпочалися 7 травня о 10:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом) зі спільної меси в базиліці Святого Петра, яку очолив кардинал Джованні Баттіста Ре.

Зараз дивляться

У перший день конклаву, 7 травня кардинали Католицької церкви не змогли обрати нового Папу Римського. Це стало зрозуміло, коли з димаря Сикстинської капели з’явився чорний дим — знак невдалого голосування. Після першого голосування 8 травня не вдалося обрати нового Папу. Наступне голосування відбудеться сьогодні ввечері.

Як повідомляє CNN, явного фаворита серед кандидатів на наступника Папи Франциска наразі немає. Усі 133 кардинали, які брали участь у голосуванні, повернулися до ватиканської резиденції Санта-Марта, де перебуватимуть в ізоляції до завершення процесу.

Наразі тисячі людей зібралися біля Ватикану, стежачи за димарем капели. Чорний дим означає, що згоди не досягнуто, а білий — що обрано нового Папу.

Скільки триває конклав

За даними Reuters, протягом останніх століть жоден понтифік не був обраний у перший день, тому конклав може тривати кілька днів.

Середня тривалість десяти останніх конклавів — трохи більше трьох днів. Востаннє, у 2013 році, коли було обрано Папу Франциска, процес тривав два дні.

У середу, 7 травня, відбудеться лише одне голосування. У наступні дні кардинали голосуватимуть до чотирьох разів на добу. Якщо рішення не ухвалено — з димаря на даху капели з’явиться чорний дим. Білий дим разом із дзвоном означатимуть, що нового Папу вже обрали.

Нагадаємо, що у Сикстинській капелі вже встановили спеціальний димар, через який світ може дізнаватися про результати голосування під час конклаву.

Як і століття тому, під час конклаву кардинали повністю ізольовані від зовнішнього світу — їм заборонено контактувати з ким-небудь поза капелою. Для забезпечення повної конфіденційності Ватикан застосував сучасні технології, зокрема пристрої для блокування сигналів і захисту від прослуховування.

Кардинали можуть дістатися до Сикстинської капели пішки, однак лише захищеним і заздалегідь визначеним маршрутом. Периметр їхнього пересування буде повністю опечатаний.

Щоб уникнути витоку інформації, учасникам конклаву рекомендується залишити мобільні телефони у своїх кімнатах — як у Домі святої Марти, так і в капелі зв’язок буде заблокований.

Кожен кардинал також отримав спеціальний буклет з офіційними біографіями своїх колег, який опубліковано на сайті Святого Престолу.

Хто може стати новим Папою Римським

Серед фаворитів на папський престол називають італійського кардинала П’єтро Пароліна та кардинала з Філіппін Луїса Антоніо Тагле.

До ймовірних кандидатів також входять француз Жан-Марк Авелін, угорський кардинал Петер Ердо, американець Роберт Прево.

Джерело: VaticanNews

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.