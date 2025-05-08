Дуда: США відіграли ключову роль у завершенні Другої світової та відновленні миру в Європі

Президент Польщі Анджей Дуда в заяві з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни наголосив на важливості збереження миру у світі та нагадав, яку роль у перемозі над нацизмом відіграли Сполучені Штати Америки.

Про це він написав у четвер у соцмережі Х.

Анджей Дуда закликав до миру в день 80-річчя завершення Другої світової війни

Дуда заявив, що сьогодні світ потребує миру, звернувши увагу на сучасні загрози – агресію РФ проти України, конфлікти на Близькому Сході та напругу між Індією і Пакистаном.

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– Ні більше війні! Цей заклик має лунати сьогодні, у день, коли ми відзначаємо 80-ту річницю закінчення найстрашнішого конфлікту в історії людства. Другої світової війни, – написав він.

Президент нагадав, що Польща стала першою жертвою Другої світової – на неї напала нацистська Німеччина, а потім і Радянський Союз. У війні загинуло близько 6 млн польських громадян.

– Польські солдати воювали на всіх фронтах цієї війни – від Нарвіка до Тобрука, від Битви за Британію до Монте-Кассіно. Ми пам’ятаємо героїзм Армії Крайової, Селянських батальйонів і Варшавських повстанців. У нас перед очима руїни зрівняної з землею польської столиці – Варшави, – повідомив Дуда.

Однак, як наголосив він, перемога у війні не принесла полякам омріяної свободи – країна опинилася під радянським впливом і “за залізною завісою”.

Тому сьогодні, коли Польща є вільною і суверенною країною, поляки пам’ятають і роблять “усе можливе, щоб Польща була сильною і безпечною”.

Дуда наголосив, що країна є членом НАТО і має стратегічне партнерство зі США, які допомогли завершити цю війну, а згодом – і протистояти радянській загрозі під час холодної війни. Завдяки участі Америки, за його словами, Європа змогла відновити свою безпеку.

– Це залишається актуальним і сьогодні. Саме тому ми хочемо зміцнювати трансатлантичні зв’язки. Це не просто дипломатичні жести. Це конкретні дії. Стримувати, а не піддаватися. Захистити нашу безпеку і безпеку майбутніх поколінь. Нехай час Другої світової війни, позначений стількома стражданнями і героїзмом, стане пересторогою і закликом: бути відповідальними за мир, будувати світ, заснований на силі права, а не на праві сили! – додав президент Польщі.

Джерело: Анджей Дуда

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