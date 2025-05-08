Конклав у Ватикані обрав нового Папу Римського

Над Сикстинською капелою з’явився білий дим — це означає, що кардинали обрали нового Папу Римського.

Факти ICTV розповідають, хто новий Папа Римський та що відомо про нього.

Новий Папа Римський

Білий дим над Сикстинською капелою означає, що переможець отримав щонайменше 89 голосів від 133 кардиналів, які брали участь у конклаві з обрання наступника Папи Франциска.

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Натовп на площі Святого Петра вибухнув оплесками. Його ім’я буде оголошено пізніше, коли високопоставлений кардинал з лоджії базиліки вимовить слова Habemus papam латиною, що означає – у нас є Папа.

Потім кардинал має зачитати ім’я переможця при народженні латиною та назвати ім’я, яке новий Папа Римський обрав для себе.

Очікується, що після цього він вперше з’явиться на публіці та дасть благословення з тієї ж лоджії.

Хто став новим Папою Римським

Наступний Папа Римський вперше з’явиться з балкона базиліки Святого Петра.

Точного часу його появи немає, але Папа Франциск вийшов до людей через годину і 20 хвилин після того, як з’явився білий дим.

Як повідомляють іноземні журналісти, зараз всі погляди прикуті до драпірованого червоним центрального балкона базиліки Святого Петра.

Раніше Факти ICTV детально розповідали, що таке конклав у Ватикані, як він відбувається та скільки може тривати, а також як оголошують нового Папу Римського.

Джерело : AP News

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