Найбільші компанії Німеччини, серед яких такі гіганти, як BMW, Adidas, Bayer, Siemens, Volkswagen, Deutsche Bank, Mercedes-Benz та інші, вперше спільно визнали відповідальність бізнесу за зміцнення нацистської влади у 1933 році.

До спільної заяви, оприлюдненої 8 травня 2025 року з перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, долучилися 49 провідних підприємств ФРН.

Що заявили компанії

Ініціатором звернення став голова правління Bayer Білл Андерсон. У січні цього року він разом із керівниками BASF, Evonik та Siemens взяв участь у церемонії вшанування жертв Аушвіцу (Освенцима). Після цього топменеджери закликали інші німецькі компанії об’єднатися для спільної заяви до 8 травня.

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Ідею підтримали десятки корпорацій, зокрема Allianz, Lufthansa, Bosch, Henkel, Deutsche Telekom, Porsche, DHL, REWE, Deutsche Börse, Rheinmetall, Thyssenkrupp, MAN, Hugo Boss, Merck та інші.

– Ми визнаємо, що прихід нацистів до влади у 1933 році був би неможливий без провалу тогочасних політиків, військових, судової системи та бізнесу. Німецькі компанії сприяли укріпленню нацистської диктатури. Їхні лідери, думаючи про вигоду, були втягнуті у цей процес. Ми беремо відповідальність за збереження пам’яті про злочини нацизму, адже вони нагадують, наскільки крихкою є демократія, – йдеться у заяві.

Підписанти наголосили, що не буде “жирної крапки” в історичній відповідальності і що боротьба з ненавистю, антисемітизмом та ізоляцією залишається спільним завданням. Вони також нагадали, що поразка нацистської Німеччини принесла свободу Європі, а сучасні демократії повинні ґрунтуватися на пам’яті, активності громадян і сміливості протистояти загрозам.

Це — безпрецедентна за масштабом ініціатива німецького бізнесу. Її одночасно оприлюднили три впливові видання: Die Zeit, Süddeutsche Zeitung і Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Тим часом у Кремлі послідовники нацистського режиму готуються до проведення параду у Москві для святкування 9 травня. Диктатор Путін вже приймає гостей, серед яких і лідер Китаю Сі Цзіньпін, що вже прибув до російської столиці.

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