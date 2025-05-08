США і РФ вивчають шляхи відновлення постачання російського газу до Європи

Офіційні особи з Вашингтона та Москви провели переговори про допомогу США у відновленні продажів російського газу на тлі заморозків у енергетичних відносинах з Європою.

Переговори про відновлення постачання газу РФ до Європи

Як повідомляє агентство Reuters з посиланням на вісім джерел, відновлення ролі Росії на європейському газовому ринку розглядається як можливий елемент мирної угоди з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Як стверджується, участь США в цьому процесі може згладити політичний опір в Європі та надати американцям певний контроль над тим, скільки саме російського газу отримуватиме Європа.

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У повідомленні йдеться, що розглядаються різні варіанти американської участі. Серед них – інвестиції в Північний потік та українську газотранспортну систему, частка в Газпромі або участь американських компаній як посередників-покупців.

Два джерела повідомляють, що російський Газпром, прагнучи відновити продажі в Європу, навіть розглядає можливість запропонувати німецьким клієнтам короткострокові 24-місячні контракти та значні знижки.

У виданні звернули увагу, що частка РФ на європейському газовому ринку впала з 40% до 19% за останні три роки – це сильно вплинуло на російську економіку.

Дотепер шість країн Європейського Союзу купують газ з Росії. Серед них – Угорщина та Словаччина, які отримують газ через газопровід Турецький потік.

Водночас Бельгія, Франція, Нідерланди та Іспанія роблять закупівлю зрідженого природного газу в російської компанії Новатек за довгостроковими контрактами.

Нещодавно Європейська комісія презентувала новий план, метою якого є повна відмова від газу з Росії до кінця 2027 року.

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що відновлення імпорту газу з Росії могло б стати історичною помилкою.

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