США уклали “всеосяжну” торгову угоду з Британією – Трамп

США уклали торговельну угоду з Великою Британією. Це стало першою подібною домовленістю після того, як Вашингтон запровадив мита проти десятків країн.

Про торговельну угоду повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у своїй мережі Truth Social.

США та Велика Британія підписали торговельну угоду

– Зважаючи на нашу багаторічну історію та спільну відданість, для нас велика честь, що саме Велика Британія стала нашою першою угодою, про яку ми оголосили, – написав американський президент.

За словами Трампа, угода є “всеосяжною” і має зміцнити партнерство між США та Британією на багато років уперед. Він також розповів, що вже готуються й інші подібні угоди, які будуть укладені пізніше.

Зараз дивляться

Як пише The Guardian, виступаючи в Овальному кабінеті разом із британськими чиновниками, Трамп заявив, що угода передбачає плани для узгодження економічної безпеки Великої Британії зі США.

– Обидві країни погодилися, що економічна безпека є національною безпекою, і ми працюватимемо разом як союзники, щоб забезпечити нам міцну промислову базу, належний експортний контроль і захист ключових технологій і галузей промисловості, таких як сталь, – додав президент США.

Нагадаємо, у квітні Дональд Трамп підписав указ про введення мит на імпорт товарів із понад 180 країн.

Президент пояснив, що США вводять мита на товари з інших країн за принципом взаємності. Він назвав це днем економічної незалежності для Америки.

Зокрема, весь імпорт обкладатиметься загальним митом у 10%, а для іноземних авто – 25%. Для окремих країн можуть діяти ще вищі тарифи, залежно від ситуації.

Пізніше Трамп призупинив мита для більшості країн на 90 днів. Протягом трьох місяців діятиме тариф у 10%.

Однак це не стосувалося Китаю, згодом Вашингтон лише підвищив мита на китайські товари до 145%.

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