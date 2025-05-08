В ЄС відкладуть відповідь на мита Трампа, щоб уникнути зіткнення на саміті НАТО – FT
Європейські уряди закликають Єврокомісію призупинити будь-які кроки у відповідь на мита Дональда Трампа до завершення саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на європейських дипломатів та чиновників.
Єврокомісію закликають уникати конфліктів з Трампом
Учасники переговорів наголошують, що головне завдання зараз – забезпечити конструктивний діалог із Трампом щодо майбутньої архітектури безпеки Європи.
Щоб уникнути конфлікту, пропонується навіть максимально скоротити порядок денний саміту та обмежити кількість публічних заяв, які можуть викликати роздратування в президента США.
Трамп вимагає, щоб європейські союзники витрачали щонайменше 5% ВВП на оборону та брали більшу відповідальність за захист континенту.
Нині США лишаються основним гарантом безпеки в Європі, але Трамп неодноразово заявляв про намір скоротити американську присутність, якщо не буде досягнуто чітких домовленостей із НАТО.
З міркувань обережності Брюссель намагається не загострювати ситуацію напередодні саміту, уникаючи рішень щодо закупівель оборонної техніки, що передбачають вибір між американськими і європейськими виробниками, а також не коментуючи публічно політику США щодо України чи заяви про Гренландію.
Саміт НАТО має відбутися мирно
Дональд Трамп уже запровадив 25% мита на європейську сталь, алюміній та автомобілі, а також загальне 10-відсоткове мито на імпорт з ЄС. Подальше підвищення до 20% тимчасово відкладено до липня – до завершення переговорів. У разі провалу перемовин, ЄС готовий до дзеркальних заходів.
У Брюсселі вважають, що зараз варто уникати будь-яких “червоних ліній”, щоб забезпечити мирний перебіг саміту в Гаазі.
Один з європейських дипломатів охарактеризував таку стратегію як: “Сказати Трампу те, що він хоче почути, і швидко провести його через саміт без катастроф”.
Очікується, що НАТО представить на саміті детальне дослідження оборонних можливостей країн-членів, що дасть змогу окреслити реалістичний план зменшення залежності Європи від США упродовж наступних 5-10 років.
У 2018 році Трамп уже погрожував вийти з Альянсу, що тоді призвело до хаотичних поступок з боку союзників. Нинішній генеральний секретар НАТО Марк Рютте, для якого цей саміт стане першим, опинився перед складним завданням – зберегти єдність та уникнути загострень.
– Гроші, гроші, гроші – це все, що його цікавить. Інше почекає, – зауважив один із дипломатів.
Цього року багато важливих тем, зокрема розширення НАТО, відносини з Азією та кліматичні питання, можуть відійти на другий план.
Як зазначив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, “Європа має готуватися до того, що США можуть “умити руки” від нашої безпеки. І ми не маємо права цього ігнорувати”.