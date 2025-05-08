В ЄС відкладуть відповідь на мита Трампа, щоб уникнути зіткнення на саміті НАТО – FT

Європейські уряди закликають Єврокомісію призупинити будь-які кроки у відповідь на мита Дональда Трампа до завершення саміту НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на європейських дипломатів та чиновників.

Єврокомісію закликають уникати конфліктів з Трампом

Учасники переговорів наголошують, що головне завдання зараз – забезпечити конструктивний діалог із Трампом щодо майбутньої архітектури безпеки Європи.

Зараз дивляться

Щоб уникнути конфлікту, пропонується навіть максимально скоротити порядок денний саміту та обмежити кількість публічних заяв, які можуть викликати роздратування в президента США.

Трамп вимагає, щоб європейські союзники витрачали щонайменше 5% ВВП на оборону та брали більшу відповідальність за захист континенту.

Нині США лишаються основним гарантом безпеки в Європі, але Трамп неодноразово заявляв про намір скоротити американську присутність, якщо не буде досягнуто чітких домовленостей із НАТО.

З міркувань обережності Брюссель намагається не загострювати ситуацію напередодні саміту, уникаючи рішень щодо закупівель оборонної техніки, що передбачають вибір між американськими і європейськими виробниками, а також не коментуючи публічно політику США щодо України чи заяви про Гренландію.

Саміт НАТО має відбутися мирно

Дональд Трамп уже запровадив 25% мита на європейську сталь, алюміній та автомобілі, а також загальне 10-відсоткове мито на імпорт з ЄС. Подальше підвищення до 20% тимчасово відкладено до липня – до завершення переговорів. У разі провалу перемовин, ЄС готовий до дзеркальних заходів.

У Брюсселі вважають, що зараз варто уникати будь-яких “червоних ліній”, щоб забезпечити мирний перебіг саміту в Гаазі.

Один з європейських дипломатів охарактеризував таку стратегію як: “Сказати Трампу те, що він хоче почути, і швидко провести його через саміт без катастроф”.

Очікується, що НАТО представить на саміті детальне дослідження оборонних можливостей країн-членів, що дасть змогу окреслити реалістичний план зменшення залежності Європи від США упродовж наступних 5-10 років.

У 2018 році Трамп уже погрожував вийти з Альянсу, що тоді призвело до хаотичних поступок з боку союзників. Нинішній генеральний секретар НАТО Марк Рютте, для якого цей саміт стане першим, опинився перед складним завданням – зберегти єдність та уникнути загострень.

– Гроші, гроші, гроші – це все, що його цікавить. Інше почекає, – зауважив один із дипломатів.

Цього року багато важливих тем, зокрема розширення НАТО, відносини з Азією та кліматичні питання, можуть відійти на другий план.

Як зазначив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, “Європа має готуватися до того, що США можуть “умити руки” від нашої безпеки. І ми не маємо права цього ігнорувати”.

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