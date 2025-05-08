ЄС ухвалить рішення про створення трибуналу щодо злочину агресії РФ 9 травня – Каллас

У п’ятницю, 9 травня, Європейський Союз має ухвалити політичне рішення про створення трибуналу для розслідування воєнних злочинів агресії, які вчинила Росія на території України.

Про це заявила верховна представниця ЄС Кая Каллас.

ЄС надає підтримку трибуналу щодо злочину агресії РФ

– Завтра ми також надамо остаточну політичну підтримку створенню трибуналу щодо воєнних злочинів, злочинів агресії. Безкарності не буде. Відповідальність понесуть усі винні. Зокрема ті, хто справді розв’язав цю війну, – сказала Каллас на брифінгу у Варшаві, напередодні візиту в Україну.

Вона додала, що 9 травня, у День Європи, ті, хто справді підтримують мир, не будуть поряд з російським президентом.

Зараз дивляться

– Я хочу підкреслити, що ті, хто насправді, по-справжньому підтримує мир, не можуть бути поряд із Путіним, який почав цю повномасштабну війну проти України. Ті, хто справді за мир – повинні бути в Україні, а не в Москві завтра, – наголосила Каллас.

Нагадаємо, в березні генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе повідомив, що коаліція держав завершила розробку юридичних і технічних документів для запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України в межах Ради Європи.

Було завершено роботу над трьома проєктами документів, зокрема – проєктом двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи про заснування трибуналу, його статутом та розширеною частковою угодою щодо управління новим органом.

У лютому стало відомо, що під час зустрічі країн-учасниць ініціативи щодо створення спеціального трибуналу було погоджено проєкт його статуту.

Також було досягнуто згоди щодо запуску трибуналу на основі двосторонньої угоди між Україною і Радою Європи.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.