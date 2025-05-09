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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Цього не буде: Білий дім про зустріч Трампа з Путіним у травні

Дональд Трамп і Володимир Путін
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп не планує зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним у рамках свого візиту до країн Близького Сходу.

Про це журналістам повідомила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу 9 травня.

Трамп не зустрічатиметься з Путіним

Левітт на запитання журналістів про можливу зустріч Трампа з Путіним наступного тижня відповіла: Цього не буде.

Зараз дивляться

У Білому домі підкреслили, що Трамп напередодні вже говорив про відсутність таких планів, і зараз ця позиція не змінилася.

Нагадаємо, на початку лютого ЗМІ писали про підготовку зустрічі американського президента і російського диктатора. Нібито це було вже на “просунутій стадії”.

Російські ЗМІ, посилаючись на депутата Держдуми Леоніда Слуцького, раніше також писали, що переговори “неминучі” і можуть відбутися в лютому або березні.

Крім того, сам Дональд Трамп заявляв журналістам про плани провести зустріч із Путіним у Саудівській Аравії, проте дату він не уточнював.

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Джерело: The White House

Володимир Путін, Дональд Трамп, Росія, США
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