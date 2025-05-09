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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Ми будемо готові реагувати рішуче: Макрон про відмову РФ від 30-денного перемир’я

Макрон і Трамп
Фото: Getty Images

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з главою Білого дому Дональдом Трампом. Сторони обговорили припинення вогню в Україні.

Про це президент Франції написав у соцмережі X (раніше Twitter).

Макрон і Трамп обговорили припинення вогню в Україні

За словами президента Франції, він підтримує чіткий заклик Трампа до безумовного 30-денного припинення вогню. Він зазначив, що цей заклик уже вранці п’ятниці підтримали партнери з Великої Британії та Скандинавії.

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Макрон наголосив, що всі сторони мають діяти негайно – без зволікань і спроб затягнути час.

– Україна вже майже два місяці тому погодилася на це припинення вогню. Тепер я чекаю, що Росія зробить те саме. В іншому разі ми будемо готові реагувати рішуче, разом з усіма європейцями і в тісній координації зі США, – написав він.

Раніше Макрон обговорив ідею 30-денного перемир’я з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вони розмовляли про те, що РФ має взяти на себе зобов’язання зупинити вогонь на місяць, щоб дати шанс на реальні мирні переговори.

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Еммануель Макрон

Джерело: Еммануель Макрон

Війна в Україні, Дональд Трамп, Еммануель Макрон, Росія, США, франция
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