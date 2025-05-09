Папа Франциск хотів приїхати до Маріуполя у 2022 році — посол Ватикану

Під час пікової фази оборони Маріуполя у травні 2022 року Папа Римський Франциск розглядав можливість приїзду до України.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів апостольський нунцій в Україні Вісвальдас Кульбокас.

Папа Римський Франциск хотів відвідати Маріуполь

За словами посла Ватикану, понтифік був готовий прибути до Маріуполя саме тоді, коли оборонці міста ще не потрапили в полон, а на міжнародному рівні обговорювались варіанти їхнього порятунку.

Зараз дивляться

– Я пам’ятаю, що у 2022 році навіть був такий момент – 15 травня – коли захисники Маріуполя ще не були в полоні. Була така дуже складна пропозиція, щоб співпрацювали різні країни. Це така, можливо, утопічна ідея залучити Китай, Туреччину і Папу Франциска як морального авторитета, щоб допомогти захисникам Маріуполя вийти живими, — зазначив Кульбокас.

Він додав: щойно поінформував Папу про ідею міжнародного посередництва, отримав від нього чіткий сигнал про готовність вирушити до України.

– Тобто духовно Папа Франциск був готовий приїхати до України. Цей приклад мені підказує, що рішення Папи залежало від його розуміння, коли він може більш корисним, — підкреслив нунцій.

Посол зазначив, що питання для Папи Франциска полягало не у жесті підтримки, а в тому, коли саме його присутність могла би мати реальний вплив.

– Я спілкувався декілька разів з Папою… Потім щось змінилось в його думках. І в кінці 2024 – на початку 2025 року, ще раз змінилась його позиція. Я вже заново почав чекати його візиту в Україну. Тільки не було конкретності коли, — додав Кульбокас.

Він також розповів, що понтифік завжди залишав за собою право змінити рішення, якщо надходила нова інформація або він відчував, що помилково оцінив ситуацію.

– Для мене ніколи не було легко зрозуміти, приїде чи ні, і коли може приїхати, — підсумував нунцій.

Смерть Папи Франциска

У лютому-березні 2025 року Франциск захворів на пневмонію та був госпіталізований.

Після тривалого лікування понтифік помер 21 квітня від інсульту у Великодній понеділок. Похорон Папи відбувся 26 квітня.

7 травня розпочався конклав з обрання нового глави Католицької церкви.

Наступного дня, 8 травня, білий дим над Сикстинською капелою сповістив про нового Папу — ним став кардинал Роберт Френсіс Прево, який узяв ім’я Лев XIV. Це перший американський Папа Римський в історії.

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