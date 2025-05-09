Що таке спецтрибунал з розслідування злочину агресії проти України і чи може він засудити Путіна

У п’ятницю, 9 травня, близько 40 країн світу офіційно підтримали створення спеціального міжнародного суду для розгляду справ щодо злочину агресії Росії проти України.

Це рішення було оголошено у Львові під час спільної заяви міністрів закордонних справ, у присутності голови дипломатії ЄС Каї Каллас, пише АР.

Світ підтримав спеціальний трибунал для покарання Росії

Спеціальний трибунал зосередиться на переслідуванні найвищого керівництва РФ – зокрема осіб, відповідальних за рішення про повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

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Через те, що Росія не є членом Міжнародного кримінального суду (МКС), чинна система міжнародного правосуддя не дозволяє притягнути до відповідальності президента РФ Володимира Путіна та інших високопосадовців саме за сам факт агресії. Створення трибуналу має заповнити цю правову прогалину.

Трибунал створюється за домовленістю між Україною та Радою Європи – найвищим правозахисним органом континенту.

Його фінансуватимуть країни, які входять до так званої основної групи (Core Group): серед них – Нідерланди, Японія, Канада. Адміністрація екс-президента США Джо Байдена підтримувала ініціативу, на відміну від Дональда Трампа, який її не схвалював.

За словами МЗС України, технічна та юридична підготовка до запуску трибуналу вже завершена. Очікується, що його офіційно затвердять на засіданні Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі пізніше цього місяця.

Що таке злочин агресії

Злочин агресії – це планування та здійснення широкомасштабного воєнного вторгнення в іншу суверенну державу. Саме він вважається “материнським злочином”, який передує воєнним злочинам, злочинам проти людяності, а іноді й геноциду.

– Це не той злочин, за який судять звичайних солдатів, – пояснює Іва Вукушич, експертка з міжнародного права з Утрехтського університету. – Йдеться про високопосадовців, які ухвалили рішення про початок війни.

Очікується, що трибунал розглядатиме справи щодо 20-30 високопосадовців РФ.

Схожі трибунали створювали після Другої світової війни (Нюрнберг), після воєн на Балканах та геноциду в Руанді. Під час Нюрнберзького процесу злочин агресії був кваліфікований як “злочин проти миру” – саме за ним засудили Герінга, Гесса та інших лідерів Третього рейху.

Чи зможе трибунал судити Путіна

Міжнародне право надає імунітет чинним главам держав, урядів та міністрам закордонних справ. Це означає, що суд не зможе заочно засудити Путіна, поки він на посаді. Але трибунал може розпочати провадження та дочекатися зміни влади в РФ, оскільки злочин агресії не має строку давності.

Також суд матиме право проводити процеси заочно, але особа, засуджена без присутності, матиме право на повторний розгляд справи після затримання.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі має юрисдикцію над воєнними злочинами, геноцидом і злочинами проти людяності – навіть стосовно громадян країн, які не є його членами. Проте щодо злочину агресії діють інші правила.

Поправка до Римського статуту 2010 року дозволяє МКС розглядати справи про агресію лише щодо країн-учасниць. Росія до суду не входить, отже, МКС не може судити за сам факт початку війни. Саме тому створюється окремий спеціальний трибунал.

Водночас МКС вже видав ордер на арешт Володимира Путіна за воєнні злочини, пов’язані з депортацією українських дітей. Усього ордери видано щодо шести російських чиновників.

Де працюватиме спеціальний трибунал

Ймовірною локацією для трибуналу називають Гаагу – столицю міжнародного правосуддя, де вже розміщено МКС, Міжнародний суд ООН, а також Інституцію з розслідування злочину агресії, яку підтримує ЄС.

У Нідерландах також базується Реєстр збитків, створений Радою Європи для фіксації шкоди, заподіяної українським громадянам унаслідок війни. Це посилює аргументи на користь саме Гааги як місця для майбутнього трибуналу. Його запуск очікується вже на початку наступного року.

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