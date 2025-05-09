Сі Цзіньпін закликав Путіна до “справедливої” мирної угоди з Україною

Глава Китаю Сі Цзіньпін та кремлівський диктатор Володимир Путін під час зустрічі обговорили війну проти України та наголосили на усуненні “першопричин кризи”. У Кремлі йому заявили про готовність до мирних перемовин.

Про це повідомляє Reuters.

Усунення “першопричин” задля закінчення війни в Україні

У спільній заяві обидва президенти заявили, що поглиблюватимуть відносини в усіх сферах, зокрема у військовій, посилюватимуть координацію з метою рішучої протидії курсу Вашингтона на “подвійне стримування Росії і Китаю”.

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Обидві країни заявили, що війну в Україні можна врегулювати лише шляхом усунення її “першопричин” – фраза, яку Росія часто використовує, стверджуючи, що вона була змушена розпочати війну, щоб запобігти вступу України до НАТО.

Україна та союзники називають це надуманим приводом для повномасштабного вторгнення.

Сі Цзіньпін є найвпливовішим з понад двох десятків іноземних лідерів, які приїхали до Москви, щоб взяти участь у святкуваннях до 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Участь Сі надає Путіну важливий імпульс, оскільки Росія перебуває під тиском Сполучених Штатів, які вимагають від неї припинити війну.

Сі заявив, що Китай і Росія повинні зміцнити основи своєї співпраці й “усунути зовнішнє втручання”. У відповідь кремлівський диктатор наголосив, що дві країни повинні “бути справжніми друзями зі сталі, які пройшли через сотню випробувань вогнем”.

“Справедлива” мирна угода

Президент Китаю Сі Цзіньпін також заявив, що сподівається на укладення “справедливої, довготривалої і обов’язкової до виконання мирної угоди, яка буде прийнята всіма залученими сторонами”.

Слова Сі прозвучали на тлі заклику президента США Дональда Трампа до Китаю посприяти угоді між Україною і Росією.

Нагадаємо, що у лютому 2023 року Китай виклав свій “мирний” план з 12 пунктів щодо припинення війни Росії проти України, але союзники Києва швидко відкинули цей проєкт, який передбачав скасування санкцій проти Москви та залишення російських військ на українській території.

Джерело : Reuters, Bloomberg

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