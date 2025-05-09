США не втручатимуться в конфлікт між Індією та Пакистаном – Венс

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не втручатимуться в індійсько-пакистанський конфлікт, адже не можуть змусити жодну з ядерних держав скласти зброю.

Про це пише видання The Guardian.

Не справа США

За словами віцепрезидента США Джей Ді Венса, конфлікт між Пакистаном та Індією не є справою Сполучених Штатів.

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– Що ми можемо зробити, так це спробувати заохотити цих людей до деескалації, але ми не маємо наміру втручатися в саму війну, яка, по суті, не є нашою справою і не має нічого спільного зі здатністю Америки контролювати її, – сказав Венс.

Оскільки США не можуть змусити ні Індію, ні Пакистан скласти зброю, то США будуть продовжувати вести цю справу дипломатичними каналами.

Джей Ді Венс також сподівається, що конфлікт між Індією та Пакистаном не переросте в більшу регіональну війну або ядерний конфлікт.

– Наразі ми не думаємо, що це станеться, – сказав віцепрезидент США.

Конфлікт між Індією та Пакистаном

У четвер ввечері Індія заявила, що запобігла ракетним ударам і ударам безпілотників зі сторони Пакистану. Водночас індійські ракетні удари по Пакистану рано вранці в середу, 7 травня, призвели до загибелі 31 людини. Індія стверджувала, що її ціллю була терористична інфраструктура. А Пакистан заперечував, що будь-які терористичні угруповання діяли на територіях, по яких Індія вдарила.

– Ми сподіваємося, що Пакистан співпрацюватиме з Індією, щоб переконатися, що терористи, які іноді діють на їхній території, будуть знайдені та покарані, – зауважив Джей Ді Венс.

За даними Федерації американських вчених (FAS), загальна кількість ядерних боєголовок у світі залишається надзвичайно великою. На початку 2025 року дев’ять держав володіли приблизно 12 331 боєголовкою. Скільки ядерної зброї у Пакистану, читайте на Фактах ICTV.

Джерело : The Guardian

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