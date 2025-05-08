Європейський бізнес частково заміщує американських постачальників у Китаї – FT

Значна частина європейських компаній, що ведуть діяльність на території Китаю, уже спостерігає або очікує позитивний вплив від торговельної війни між США та КНР.

Підвищені мита на американські товари знижують їхню конкурентоспроможність, що створює нові можливості для європейських гравців.

Про це пише Financial Times з посиланням на опитування, проведене Торгово-промисловою палатою ЄС у Китаї.

Зараз дивляться

Сприятливі умови для європейських компаній

Попри загальний негативний ефект від американсько-китайської торговельної конфронтації, члени палати відзначають відкриття нових ринкових ніш.

Так, європейські компанії мають шанс частково зайняти позиції, які раніше належали американським постачальникам, зокрема у виробничій сфері.

Згідно з дослідженням, яке проводилось минулого місяця, 19% опитаних компаній уже зафіксували зростання обсягу замовлень від китайських чи іноземних клієнтів у КНР саме через торговельний конфлікт.

Ще 36% респондентів поки що не мають прямого ефекту, але очікують позитивні зміни у недалекому майбутньому.

За словами Єнса Ескелунда, очільника Європейської торгової палати в Китаї, непоодинокі ситуації, коли європейські фірми конкурують з американськими, особливо в сегменті імпорту з США.

– Якщо поставки зі Сполучених Штатів скорочуються, а Китай прагне знайти альтернативи серед неамериканських постачальників, це створює сприятливі умови для європейських компаній, – додав він.

Водночас Ескелунд підкреслив, що ці переваги не завжди конвертуються у безпосередній або вимірюваний прибуток для бізнесу з ЄС.

Загальна економічна нестабільність та уповільнення темпів розвитку негативно впливають на фінансові показники та стримують інвестиційну активність.

Китай залежить від іноземного бізнесу

Китай, який залишається глобальним лідером з експорту, все ще суттєво залежить від іноземних компаній – зокрема, з точки зору постачання високотехнологічного обладнання та компонентів для промисловості.

Підприємства з іноземними інвестиціями, як повністю, так і частково, формують приблизно 30% від загальної вартості зовнішньої торгівлі Китаю. Вони часто використовують імпортні матеріали у своєму виробництві, як для задоволення потреб внутрішнього ринку, так і для експорту.

Нагадаємо, в квітні у Білому домі офіційно підтвердили, що середній рівень тарифів США на імпорт із Китаю наразі становить близько 145%.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.