ЄС підтримує Туреччину як посередника у мирних переговорах щодо України

У Європейському Союзі позитивно ставляться до ідеї, що Туреччина може стати посередником у переговорах про закінчення війни Росії проти України та досягнення миру.

Про це сказав голова Представництва Європейського Союзу в Туреччині Томас Ганс Оссовскі в коментарі Укрінформу.

ЄС підтримує роль Туреччини як посередника в мирних переговорах

– Туреччина сьогодні пропонує зіграти свою роль у будь-яких переговорах, які, як ми також сподіваємося, завершать цю злочинну операцію Росії проти України, тож це є більш ніж бажано, – зазначив Оссовскі.

Він нагадав, що Туреччина раніше вже відіграла важливу посередницьку роль. Зокрема за її участі вдалося створити так званий зерновий коридор, який дозволив експортувати українське зерно через Чорне море під час війни.

Зараз дивляться

– Ми дуже вдячні за ту позитивну посередницьку позицію, яку Туреччина зайняла в останні роки. Було багато чого досягнуто. Ми мали Чорноморську зернову ініціативу, вона працювала, – сказав дипломат.

Оссовскі наголосив, що Анкара дотримується Конвенції Монтре – міжнародної угоди від 1936 року, яка обмежує прохід військових кораблів через протоки під час війни.

– І Туреччина гарантувала це, чим зробила величезний внесок у деескалацію війни в Чорному морі. Тому що вона не дозволила російським військовим кораблям продовжувати свою злочинну діяльність проти України в Чорному морі, – зазначив він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США Дональд Трамп попросив президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана стати посередником у переговорах між Україною і Росією.

Джерело : Укрінформ

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