Британія надсилає в Україну макети зброї, щоб обдурити росіян – The Times

Велика Британія надсилає в Україну приманки, які виглядають як системи протиповітряної оборони та танки. Це потрібно для того, щоб обдурити росіян, які атакують фальшиві цілі.

Британія надсилає в Україну макети зброї

Британські війська намагаються обдурити війська РФ і змусити їх думати, що Британія відправила в Україну більше зброї, ніж є насправді. Тоді Росія витрачає техніку для знищення дешевих роздрукованих макетів, а не справжнього озброєння, пише The Times.

Як пояснила командир ескадрильї Королівських військово-повітряні сили Великої Британії Лоурі Сімнер, вони не надавали величезної кількості зброї, тому є вигідним все, що можна зробити для видимості її більшої кількості на лінії фронту.

Зараз дивляться

За словами Сімнер, противник, який має супутникові знімки та безпілотники, зараз краще бачить різницю між справжніми та фальшивими танками, які використовувалися у Другій світовій війні.

Команда Міністерства оборони The Kindred Task Force, яка відповідає на українські запити на нові комплекти, працювала з експертами в цій галузі для розроблення нових методів обману, йдеться у матеріалі.

Зокрема, фахівці роблять цифрові фотографії обладнання, яке Британія передає Україні, після чого друкує та передає до Києва, щоб Сили оборони могли його зібрати за досить короткий час. Згодом ці приманки розгортають на лінії фронту, щоб обманути російські системи.

Британський морський піхотинець, полковник Оллі Тодд заявив, що команда з 20 осіб працювала над іншими макетами. Серед них – на танки Challenger 2 і дефіцитні САУ AS-90.

За його словами, макети виглядають так само, як справжні, тому завдяки цьому можна легко обдурити російські війська. На думку полковника, це є фундаментальною річчю на полі бою.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.