Росія обходить нафтові санкції через індонезійський порт Каримун – зовнішня розвідка

Російські нафтові компанії активно використовують індонезійський порт Каримун як головний пункт перевалки нафти та нафтопродуктів, щоб оминути західні санкції.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Нафтові компанії РФ активно використовують порт Каримун

У СЗРУ зазначили, що в умовах санкційного тиску Москва шукає нові логістичні шляхи для експорту енергоносіїв. Станом на 2025 рік Каримун став найбільшим перевалочним хабом для російської нафти.

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Водночас порт функціонує в зоні вільної торгівлі та фактично не перебуває під контролем індонезійської влади.

– Перевалка через Каримун дає можливість російським компаніям обходити санкції. У порту російські нафтопродукти змішують із нафтопродуктами з інших країн походження. Після цього енергоносії вважаються індонезійськими, тож західні санкції до них не застосовуються. Згодом нафтопродукти реекспортуються до Сінгапуру, Малайзії та Китаю, – зазначили у Службі зовнішньої розвідки.

За офіційною інформацією, з початку 2025 року з російського порту Усть-Луга до Каримуна вже перевезено близько 590 тис. тонн мазуту, тоді як у першому кварталі 2024-го ця цифра була значно меншою – лише 100 тис. тонн.

Також зафіксовано постачання 217 тис. тонн дизеля, 50 тис. тонн нафти.

СЗРУ також повідомляє, що у березні-квітні 2025 року до Каримуна прибули щонайменше три судна, які перебувають під санкціями ЄС та Великої Британії.

До того ж посередницькі фірми, що здійснюють операції з підсанкційною нафтою, часто змінюють назви, перш ніж вантаж потрапляє до кінцевого споживача.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки повідомили про ідентифікацію 238 танкерів, що забезпечують Росії можливість обходити санкції та отримувати прибутки від експорту нафти.

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