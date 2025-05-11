В МЗС Угорщини пояснили скасування переговорів з Україною щодо нацменшин

Угорщина відмовилась від проведення запланованих переговорів з Україною щодо захисту прав національних меншин. Причиною стало затримання СБУ агентів угорської військової розвідки на Закарпатті.

Про це у Facebook повідомив Левенте Мадяр, парламентський державний секретар та заступник міністра закордонних справ Угорщини.

Угорщина скасувала переговори з Україною

За його словами, 29 квітня у Будапешті він провів переговори з віце-прем’єр-міністром України Ольгою Стефанішиною. Метою зустрічі було оновити діалог щодо забезпечення прав угорської нацменшини в Закарпатській області. Зокрема – у питанні використання угорської мови. Раніше ці переговори зайшли в глухий кут.

Зараз дивляться

Мадяр уточнив, що тоді вдалося домовитися про відновлення контактів на експертному рівні 12 травня.

– Однак вчора ввечері я скасував завтрашню зустріч, оскільки вважаю, що події останніх днів в угорсько-українських відносинах не дозволяють провести добросовісну, конструктивну дискусію з такого важливого і чутливого питання, як права нацменшин, – наголосив він.

За словами посадовця, проведена Службою безпеки України “спецоперація” в Закарпатській області – за три дні до зустрічі – ставить під сумнів щирість намірів української сторони знайти компроміс щодо неврегульованих питань.

– Подивимося, що станеться найближчими днями. Зі свого боку, ми залишаємося готовими до діалогу, – зазначив Мадяр.

Сьогодні стало відомо, що угорська сторона відклала переговори з Україною. За інформацією Міністерства юстиції України, зустріч, запланована на 12 травня, була перенесена з ініціативи Будапешта.

Операція СБУ на Закарпатті

Нагадаємо, 9 травня СБУ повідомила про викриття агентів військової розвідки Угорщини, які діяли на території Закарпаття. Це перший випадок в історії, коли в Україні виявлено агентів воєнної розвідки цієї країни.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що повідомлення спецслужб України слід сприймати як “українську пропаганду”.

Згодом Угорщина вислала з країни двох українських дипломатів.

Того ж вечора, 9 травня, в центрі Будапешта був затриманий колишній український дипломат. Його підозрюють у шпигунстві.

За даними ЗМІ, угорські спецслужби зупинили його автомобіль у центрі міста та провели затримання на вулиці. Зараз він є цивільною особою, а не дипломатом.

Фото: Левенте Мадяр

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