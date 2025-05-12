Це правильна ідея – Зеленський про можливу присутність Трампа на зустрічі у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку ідеї Дональда Трампа щодо припинення вогню та прямих перемовин із Росією. Він сподівається, що президент США зможе бути присутнім на зустрічі у Стамбулі.

Зеленський підтримав ідею Трампа про перемир’я

– Я підтримав Дональда Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню – достатньо тривале, щоб дати основу дипломатії. І ми цього хочемо, ми готові забезпечити тишу зі свого боку, – сказав глава держави.

Він також підтвердив готовність до прямих переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.

– Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі, – заявив він.

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Зеленський підкреслив, що українська сторона сподівається на участь Дональда Трампа в перемовинах.

– Звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути там із нами – на цій зустрічі в Туреччині. Це правильна ідея. Багато можемо змінити. Президент Ердоган справді може прийняти зустріч на найвищому рівні, – додав він.

Нагадаємо, сьогодні на пресконференції Дональд Трамп висловив сподівання, що переговори між Україною та Росією, що мають відбутися у Стамбулі 15 травня, принесуть конструктивний результат.

Глава Білого дому назвав цю зустріч “дуже важливою”. Трамп також додав, що міг би приєднатися до перемовин, які мають відбутися у четвер.

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