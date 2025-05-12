Церква не має залишатися осторонь: Папа Лев XIV зробив заяву про штучний інтелект

У своїй першій програмній промові Папа Лев XIV виокремив розвиток штучного інтелекту як один із найважливіших викликів сучасності.

Звертаючись до кардиналів після свого обрання, він наголосив, що церква має відповісти на цю “нову промислову революцію”, щоби захистити гідність людини, справедливість і працю.

– Я взяв ім’я Лев, бо саме Лев XIII у часи першої революції індустріалізації не побоявся виступити з Rerum Novarum на захист соціальних прав. Сьогодні ми стоїмо перед новою – цифровою – революцією, і церква не має залишатися осторонь, – сказав Папа Римський.

Заява Папи Римського про епоху ШІ

Понтифік наголосив, що ШІ – це не лише технологічне досягнення, а виклик, який ставить під питання засадничі цінності: гідність людської особистості, межі справедливості, місце праці в житті людини, зазначено на сайті Ватикану.

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– Бог говорить до нас у шелесті тихого вітерцю. І сьогодні завданням церкви є вияв уважності до цього голосу серед шуму цифрового світу, – зазначив Папа в промові.

У дусі II Ватиканського собору Лев XIV пообіцяв продовжити шлях відкритості, синодальності, турботи про вразливих і діалогу з сучасним світом, яким ішов його попередник Франциск.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський привітав Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату. Очільник держави зазначив, що наша країна “високо цінує послідовну позицію Святого Престолу щодо дотримання міжнародного права та засудження військової агресії РФ”.

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