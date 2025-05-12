Годинник цокає: Німеччина поставила РФ ультиматум щодо припинення вогню
Уряд Німеччини погрожує розпочати підготовку розробки наступного пакету санкцій проти РФ на випадок, якщо Кремль не буде дотримуватися режиму припинення вогню вже з понеділка, 12 травня.
Про це заявив речник нинішнього німецького уряду Штефан Корнеліус.
– Якщо перемир’я не буде досягнуто до кінця дня понеділка, підготовка до санкцій буде “запущена”. Годинник цокає, ми досі маємо дванадцять годин до кінця дня, – зазначив речник німецького уряду, якого цитує агенція новин AFP.
Підготовка до наступного санкційного пакета проти РФ проводитиметься в тісній координації з європейськими партнерами Німеччини, зауважив він.
Режим припинення вогню
У суботу лідери Європи (Коаліції охочих), України та США запропонували РФ з 12 травня піти на 30-денне повне припинення вогню.
Не дивлячись на це, російські війська впродовж ночі 12 травня атакували Україну ударними дронами.