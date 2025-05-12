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Годинник цокає: Німеччина поставила РФ ультиматум щодо припинення вогню

Німеччина, прапор Німеччини
Фото: Pexels

Уряд Німеччини погрожує розпочати підготовку розробки наступного пакету санкцій проти РФ на випадок, якщо Кремль не буде дотримуватися режиму припинення вогню вже з понеділка, 12 травня.

Про це заявив речник нинішнього німецького уряду Штефан Корнеліус.

– Якщо перемир’я не буде досягнуто до кінця дня понеділка, підготовка до санкцій буде “запущена”. Годинник цокає, ми досі маємо дванадцять годин до кінця дня, – зазначив речник німецького уряду, якого цитує агенція новин AFP.

Підготовка до наступного санкційного пакета проти РФ проводитиметься в тісній координації з європейськими партнерами Німеччини, зауважив він.

Зараз дивляться

Режим припинення вогню

У суботу лідери Європи (Коаліції охочих), України та США запропонували РФ з 12  травня піти на 30-денне повне припинення вогню.

Не дивлячись на це, російські війська впродовж ночі 12 травня атакували Україну ударними дронами.

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Джерело: Deutsche Welle
ЄС, санкції, Санкції проти Росії
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