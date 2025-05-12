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Ірина Гамалій, редакторка сайту

Наші відносини дуже хороші: Трамп анонсував розмову з Сі Цзіньпіном

Дональд Трамп і Сі Цзіньпін
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що може поспілкуватися з головою КНР Сі Цзіньпіном до кінця поточного тижня, на тлі нової торговельної угоди між країнами.

Про це він повідомив 12 травня під час пресконференції у Білому домі.

Трамп задоволений переговорами між США та Китаєм

Дональд Трамп висловив задоволення підсумками переговорів між США та Китаєм, що відбулися напередодні у Женеві. Він підкреслив, що обговорення призвели до “повного перезавантаження відносин” між державами.

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 – Наші відносини дуже, дуже хороші. Я поговорю з президентом Сі – можливо, наприкінці тижня, – додав він.

Заява президента США стосувалася домовленості між Вашингтоном і Пекіном, якої досягли 11 травня під час зустрічі у Швейцарії.

США тимчасово знизили мита для Китаю

У межах нових домовленостей США погодилися тимчасово знизити мита на китайські товари з 145% до 30%, у той час як Китай зменшить тарифи на американський імпорт із 125% до 10%.

Також сторони вирішили створити постійний механізм для подальших консультацій щодо торговельно-економічних питань.

Раніше, після взаємного підвищення тарифів, експорт китайської продукції до США впав на 21% у квітні.

Американські бізнесмени почали висловлювати занепокоєння щодо можливого дефіциту товарів та комплектуючих. Наприкінці квітня Трамп визнав, що безпрецедентно високі мита проти Китаю доведеться знижувати.

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Дональд Трамп

Джерело: CNN
Дональд Трамп, Китай, мито
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