Підпал ТЦ у Варшаві на замовлення спецслужб РФ: висунуто звинувачення двом українцям

Польська прокуратура офіційно звинуватила двох громадян України у причетності до масштабної пожежі, що сталася 12 травня 2024 року в торговельному центрі Marywilska у Варшаві.

Українців звинувачують у причетності до підпалу ТЦ у Польщі

Як повідомили у Національній прокуратурі Польщі, йдеться про навмисний підпал, організований за завданням російської розвідки.

Під час розслідування з’ясувалося, що інцидент був частиною масштабної диверсійної кампанії, яку координували спецслужби РФ.

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Зокрема, слідчі пов’язують цю подію з підпалом магазину IKEA у Вільнюсі 9 травня — тамтешні обставини схожі і також вказують на замовлення з Москви.

До злочину в Варшаві, за версією прокуратури, причетні Олександр В. та Данило Б. За зібраними доказами, 19-річний Данило Б. 11 травня отримав інструкцію від Олександра В., який перебуває в Росії, прибути до комплексу CH Marywilska 44 та зафіксувати пожежу на відео.

У повідомленні був зазначений конкретний час загоряння — ніч на 12 травня. Після виконання завдання відео поширили на російських пропагандистських ресурсах.

Данилу Б. висунули звинувачення у двох кримінальних правопорушеннях:

участь у транснаціональному злочинному угрупованні, яке діяло в Польщі, Литві, Україні та Росії;

виконання завдання, наданого представниками російських спецслужб.

На цей момент він перебуває під вартою в Литві.

Щодо 50-річного Олександра В., якого вважають керівником операції, видано ордер на арешт. Він ховається на території Росії.

За польським законодавством, за диверсійну діяльність загрожує від 10 років ув’язнення до довічного терміну.

Масштаб пожежі та реакція польської влади

Інцидент, що стався у торговельному центрі Marywilska, виявився одним із наймасштабніших в історії сучасної Польщі.

До гасіння полум’я залучили 254 пожежників та 88 одиниць техніки, включно з хімічними та екологічними підрозділами.

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк підтвердив, що внаслідок пожежі згоріли близько 1400 магазинів і сервісних пунктів.

До розслідування залучили 55 прокурорів та понад 100 співробітників поліції, а також експертів і технічних фахівців.

Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що відповідальність за підпал несе російська розвідка.

За його словами, слідство має чіткі докази координації дій з боку російських агентів. Декількох виконавців уже затримано, інші — в розшуку.

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