Сибіга, Рубіо та представники ЄС провели спільні телефонні переговори: деталі
Росія ігнорує пропозицію припинити вогонь та продовжує наступати по всій лінії фронту. Водночас Україна віддана зусиллям досягти миру. Про це заявив очільник МЗС Андрій Сибіга під час колективної телефонної розмови з високопосадовцями країн ЄС, Великої Британії та США.
Дискусія стала продовженням попередніх міжнародних контактів президента Володимира Зеленського, повідомив очільник МЗС у мережі Х.
Росія наступає по всій лінії фронту
Сибіга зазначив, що було важливо розпочати “цей вирішальний тиждень зі змістовної розмови у такому форматі про наступні кроки для просування миру”.
– Згідно з даними військового командування, Росія наразі ігнорує нашу пропозицію про припинення вогню та продовжує атакувати вздовж усієї лінії фронту. Україна залишається повністю відданою мирним зусиллям, – повідомив Сибіга колегам.
Глава МЗС наголосив на “сміливому рішенні президента Зеленського” висловити готовність до особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним 15 травня. Водночас він підкреслив, що нині не надійшло жодної відповіді з боку Росії.
– Щоб дипломатія працювала і з’явився шанс для миру, потрібна тиша на фронті. Саме тому повне, безумовне та стале припинення вогню щонайменше на 30 днів залишається критично важливим, – заявив міністр.
У розмові взяли участь міністр з європейських справ Франції Жан-Ноель Барро, глави МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, Польщі – Радослав Сікорський, Великої Британії – Девід Ламі, держсекретар США Марко Рубіо, а також голова європейської дипломатії Кая Каллас.
Партнери скоординували подальші зусилля для досягнення миру, зокрема можливі санкції та інші кроки у разі, якщо Росія продовжить ігнорувати заклики до припинення вогню.
Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський заявив, що Україна готова розпочати повне та безумовне припинення вогню з 12 травня. За його словами, це перемир’я має стати простором для дипломатичних зусиль у напрямку досягнення миру.
Президент США Дональд Трамп 11 квітня закликав Україну долучитися до зустрічі з представниками Росії, яка запланована на 15 травня в Туреччині.
Зеленський підтвердив готовність Києва до тривалого режиму тиші, який мав набути чинності з 12 травня, і зазначив, що чекає Володимира Путіна на переговорах у Туреччині.