У ЄС розглядають ідею створення агентства протидії дезінформації РФ

У Європейському Союзі обговорюють створення нового незалежного агентства, яке зможе швидко реагувати на дезінформацію і втручання у вибори з боку Росії.

Про це повідомляє EurActiv.

У ЄС хочуть створити агентство для боротьби з дезінформацією

Ідею запропонував шведський депутат Європарламенту Томас Тобе. Він є доповідачем спеціального комітету Європарламенту, що займається захистом демократії в ЄС.

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У своєму звіті він запропонував створити окрему структуру для боротьби з іноземними інформаційними маніпуляціями (FIMI).

Новий центр євродепутат пропонує створювати поступово. Він може працювати разом із відповідним підрозділом Європейської служби зовнішніх справ.

Томас Тобе хоче, щоб нова структура діяла як інформаційний центр для підтримки країн та інституцій ЄС. У звіті зазначається, що запропоновані ініціативи мають також виконувати роль Європейського центру передового досвіду в боротьбі з FIMI.

Згідно зі звітом, нова структура повинна “діяти швидко і рішуче” проти постійних зовнішніх загроз.

Також зазначено, що за зразок для створення такої установи можна взяти французьке агентство Viginum, яке слідкує за цифровим втручанням, а також Шведське агентство психологічного захисту.

Водночас у документі не уточнюється, де саме буде розміщено цю агенцію та з яких джерел її фінансуватимуть.

Джерело: EurActiv

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