Уся відповідальність лежить на Путіні – глава МЗС Італії про мир в Україні

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні переконаний: саме російський диктатор Володимир Путін несе відповідальність за встановлення миру в Україні.

Таку заяву очільник зовнішньополітичного відомства зробив під час міністерської зустрічі у форматі Веймар+ у Лондоні.

Про це повідомляє агентство ANSA.

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Путін відповідає за мир в Україні

За словами Таяні, він сподівається, що Росія зможе визнати готовність України вести прямий діалог, а також зверне увагу на прагнення усієї міжнародної спільноти до миру.

– Уся відповідальність нині лежить на Путіні, – наголосив він.

Очільник МЗС Італії підкреслив, що подальша доля мирного процесу цілковито залежить від політичної волі Москви.

Він згадав про тривожні сигнали, які надходять про останні ракетні атаки, і застеріг, що тимчасове перемир’я, хоча б 30-денне припинення вогню, є критично необхідною умовою для початку реальних перемовин.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Москва протягом сьогоднішнього дня ніяк не відреагувала на ініціативу провести пряму зустріч у Стамбулі 15 травня. За словами глави держави, таке мовчання виглядає “дуже дивно”.

Президент США Дональд Трамп зазначив, що очікує позитивного результату від майбутніх переговорів між Україною та Росією, які мають відбутися 15 травня в Стамбулі.

Американський лідер підкреслив важливість цієї зустрічі й не виключив власної участі в перемовинах.

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