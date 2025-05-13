Кандидати у президенти Румунії зрівнялися у підтримці перед другим туром

Перед другим туром президентських виборів у Румунії кандидат від ультраправих Джордже Сіміон та ліберальний кандидат Нікушор Дан мають рівну підтримку електорату менш ніж за тиждень до голосування, яке відбудеться 18 травня.

Про це повідомляє румунське видання Hotnews, посилаючись на дані опитування від AtlasIntel.

Другий тур виборів у Румунії: яка підтримка у кандидатів

За даними опитування, Джордже Сіміон та Нікушор Дан мають однакову підтримку виборців перед другим туром президентських виборів. Зазначається, що за кожного готові проголосувати 48,2% респондентів.

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Ще 2,6% опитаних сказали, що не знають, за кого б вони проголосували.

Результати включають голоси діаспори, оскільки опитування AtlasIntel також враховує цей електорат. Раніше повідомлялося, що серед діаспори Сіміон мав суттєво вищі показники, ніж всередині Румунії.

Опитування проводилося 9-12 травня 2025 року серед 3 995 респондентів методом цифрового випадкового набору. Похибка становить +-2%.

Майже всі голоси, віддані у першому турі за кандидата від керівної коаліції Кріна Антонеску (понад 91%), перейдуть до Дана, тоді як Сіміона з цією групи підтримають орієнтовно 6%. Серед виборців, які в першому турі голосували за прозахідну Елену Ласконі, таких майже 97%.

Водночас серед респондентів, які у першому турі підтримали експрем’єра Віктора Понту, 69.3% мають намір голосувати за Дана, і понад 22% – за Сіміона.

У першому турі, який відбувся 4 травня, найбільше голосів виборців одержав Сіміон (40,96%). За Дана проголосувало 20,99% румунів.

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