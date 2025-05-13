Після зустрічі з Путіним президент Сербії заявив про наміри пришвидшити вступ в ЄС

Сербія, як і раніше, прихильна до вступу до Європейського Союзу і хоче прискорити отримання членства.

Про це після свого скандального візиту в Москву на російський День перемоги заявив сербський президент Олександр Вучич.

Сербія хоче прискорити вступ до ЄС

Вучич, який перебував у російській столиці 8 і 9 травня для участі в параді, присвяченому 80-річчю перемоги у Другій світовій війні, встиг зустрітися в Москві з російським диктатором Володимиром Путіним і головою КНР Сі Цзіньпіном.

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Проте після зустрічі з головою Європейської ради Антоніо Коштою у вівторок Вучич заявив, що його країна хоче прискорити європейську інтеграцію і відкрити більше переговорних розділів із блоком.

– Атмосфера (в ЄС, – Ред.)… не зовсім хороша, я переконаний у цьому через поїздку до Москви, але… я вірю, що Європа знайде розуміння для прогресу на основі заслуг, – сказав він.

Росія — основний постачальник природного газу для Сербії, а російські компанії Газпром і Газпромнефть є власниками сербської нафтової компанії NIS.

Москва також підтримує Белград у його протистоянні незалежності Косово, його колишньої південної провінції.

Вучич, якого вже кілька місяців мучать антикорупційні протести, очолювані студентами, пообіцяв, що уряд працюватиме над проведенням реформ, необхідних для вступу до ЄС.

На якому етапі вступ Сербії до ЄС

Сербія має викорінити корупцію, реформувати судову систему, ЗМІ та виборче законодавство, а також налагодити зв’язки з Косово і привести свою зовнішню політику відповідно до політики блоку, включно із запровадженням санкцій проти Росії у зв’язку з її вторгненням в Україну.

– Ключовим елементом нашої спільної зовнішньої політики і політики безпеки є чітке засудження жорстокого вторгнення Росії в Україну і підтримка України в досягненні справедливого і міцного миру, – сказав Кошта.

Офіційні особи Європейського Союзу неодноразово закликали президентів країн, які прагнуть вступити до ЄС, включно з Вучичем, уникати московських заходів, присвячених перемозі у Другій світовій війні.

Кошта сказав, що йому “приємно чути”, що членство в ЄС залишається для Сербії головним пріоритетом.

Серед країн Західних Балкан статус кандидата в члени ЄС отримали Сербія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія і Боснія.

Джерело : Reuters

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