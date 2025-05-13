Посилення санкцій проти РФ залежить від результату зустрічі у Стамбулі – Bloomberg

Європейські лідери планують дочекатися можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині, перш ніж підштовхувати США до посилення санкцій проти РФ.

Про це пише агенція Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням.

Переговори у Стамбулі та посилення санкцій проти РФ

За їхніми даними, після розмов між американськими та європейськими офіційними особами 12 травня стало зрозуміло, що США хочуть дати можливість відбутися переговорам між Росією та Україною 15 травня, перш ніж посилювати тиск на Путіна.

Зараз дивляться

– Якщо Путін відмовиться від зустрічі із Зеленським або Росія не погодиться на негайне і безумовне припинення вогню в четвер, європейські лідери закликатимуть президента Дональда Трампа виконати свою погрозу накласти санкції на Москву, – кажуть співрозмовники.

Досі у Кремлі не сказали, чи буде Путін присутній на зустрічі у Стамбулі.

Раніше Bloomberg писало, що адміністрація Трампа вже підготувала для нього варіанти посилення економічного тиску на Росію, якщо він вирішить це зробити.

А європейські чиновники після розмов з американцями 12 травня заявили, що США не дали чіткої відповіді на питання, чи готові вона запровадити санкції проти Росії, якщо атаки триватимуть цього тижня, або що вони робитимуть, якщо Путін відмовиться зустрітися із Зеленським і продовжить нападати на Україну.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив ідею полетіти до Туреччини, щоб приєднатися до потенційної зустрічі між Зеленським і Путіним. І президент України її підтримав.

Джерело : Bloomberg

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