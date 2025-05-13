Санду вважає, що переговори про вступ Молдови до ЄС можуть закінчитися до 2028 року
Президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна може завершити переговори про вступ до Європейського Союзу до кінця 2027 року. А вже у 2028 році розпочнеться ратифікація угоди про членство всіма країнами ЄС.
Про це вона сказала на каналі TV8.
Молдова хоче завершити переговори про вступ у ЄС до 2028 року
– Я вважаю, що реальний термін – завершити переговори до кінця 2027 року. Після цього, у 2028 році, почнеться період, коли всі країни мають висловитися щодо підтримки та ратифікації нашої угоди. Завершення цього етапу можливе до закінчення мандата нинішнього складу Європейської комісії у 2029 році, – зазначила президентка.
Санду зазначила, що багато що залежить від результатів парламентських виборів, які відбудуться у вересні 2025 року. На її думку, саме наступний парламент може стати “парламентом європейської інтеграції”.
– Парламентські вибори надзвичайно важливі в контексті європейської інтеграції Молдови. Дуже важливо, щоб майбутній парламент був проєвропейським і продовжив курс євроінтеграції. У цьому контексті парламентські вибори навіть важливіші, ніж вибори президента минулого року, – сказала Санду.
У відповідь на запитання про можливу проєвропейську коаліцію в новому парламенті президентка зазначила, що сформувати її буде дуже складно, якщо партія Дія і солідарність (PAS) не отримає більшості.
Адже інші проєвропейські партії, згідно з опитуваннями, можуть не пройти до парламенту. Тому PAS має докласти максимум зусиль для перемоги.
Вона також виключила можливість співпраці з Партією соціалістів, блоком Альтернатива та Нашою партією, які можуть потрапити до парламенту.
– Я не думаю, що коаліція з цими партіями можлива. Усі вони навіть якщо говорять про євроінтеграцію, на референдумі минулого року голосували проти. Виникає питання: як вони підтримують євроінтеграцію, якщо голосують проти, – зазначила президентка.
Крім того, вона розкритикувала опозицію за симпатії до Росії та сподівання на підтримку Москви.
Джерело: TV8