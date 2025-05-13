Трамп вирушив у чотириденне турне до країн Близького Сходу: яка мета візиту

Президент США Дональд Трамп розпочав візит до країн Перської затоки у пошуках великих економічних угод. Трамп відвідає Саудівську Аравію, Катар та Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

Про це повідомляє Reuters.

Візит до регіону Перської затоки

Супроводжувати Трампа під час поїздки буде кілька впливових американських бізнес-лідерів, зокрема генеральний директор Tesla Ілон Маск, генеральний директор BlackRock Ларрі Фінк та генеральний директор Citigroup Джейн Фрейзер. Разом із Трампом будуть державний секретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет.

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Спочатку американський президент відвідає Ер-Ріяд, де проходить Саудівсько-американський інвестиційний форум. У середу, 14 травня, Дональд Трамп поїде до Катару, а у четвер – до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Трамп також заявив, що у четвер може поїхати до Туреччини на ймовірні переговори президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначається, що під час свого турне Близьким Сходом Трамп більше зосередиться на економічних угодах, ніж на кризах безпеки, що охопили регіон – від війни в Газі до загрози ескалації через ядерну програму Ірану.

На вихідних американські та іранські представники зустрілися в Омані, щоб обговорити потенційну угоду щодо обмеження ядерної програми Тегерана. Трамп пригрозив військовою відповіддю проти Ірану, якщо дипломатія зазнає невдачі.

Мета візиту Трампа до країн Перської затоки

У січні Саудівська Аравія оголосила про $600 млрд інвестицій в США протягом наступних чотирьох років, але Трамп заявив, що проситиме цілий трильйон.

В Ер-Ріяд Трамп запропонує Саудівській Аравії пакет озброєнь вартістю понад $100 млрд, який може включати зокрема транспортні літаки С-130.

Джерела Reuters повідомляють, що США і Саудівська Аравія взагалі уникатимуть теми нормалізації відносин між Ер-Ріядом та Ізраїлем.

Минулого тижня посол Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф заявив, що очікує прогресу в розширенні Угод Авраама – низки угод, укладених за посередництва Трампа під час його першого президентського терміну, згідно з якими такі держави, як: ОАЕ, Бахрейн, Судан і Марокко визнали Ізраїль.

Але небажання прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу остаточно припиняти війну в Газі або сприяти створенню палестинської держави робить прогрес у подібних переговорах з Ер-Ріядом малоймовірним, повідомили джерела Reuters.

Очікується, що візити Трампа до Катару та ОАЕ також будуть зосереджені на економічних питаннях.

Повідомляється, що королівська сім’я Катару подарує Трампу розкішний літак Boeing 747-8. Подарунок використовуватимуть як президентський борт Air Force One. А після президентського терміну літак перейде до фонду президентської бібліотеки Трампа.

Джерело : Reuters

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