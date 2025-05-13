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Трамп висунув ультиматум Україні та РФ щодо прямих переговорів – Віткофф

Трамп висунув ультиматум щодо мирних переговорів 15 травня України та РФ: Віткофф
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Україні та Росії про необхідність досягнення прогресу щодо тривалого миру, інакше Сполучені Штати вийдуть з переговорного процесу про припинення війни.

Про це заявив спеціальний посланець президента США Стів Віткофф в інтерв’ю Breitbart News.

Ультиматум Трампа щодо мирних переговорів

– Президент Трамп висунув ультиматум обом сторонам, що без цих прямих переговорів, якщо вони не відбудуться швидко, на його думку, Сполучені Штати повинні відійти від цього конфлікту, що б це не означало, і просто не брати участі, – наголосив він.

Зараз дивляться

За його словами, це війна не Сполучених Штатів, але вони хочуть допомогти її закінчити.

– Шлях до цього – через припинення вогню, коли всі припиняють насильство, і ми проводимо деякий час разом, переконуючись, що можемо вирішити основні проблеми, і я думаю, що ми можемо це зробити, – додав Віткофф.

Він також висловив сподівання, що Володимир Зеленський і Володимир Путін незабаром зустрінуться особисто, щоб домовитися про припинення війни в Україні.

Раніше Дональд Трамп заявив, що у четвер може поїхати до Туреччини на ймовірні переговори президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські чиновники створюють для кремлівського диктатора Володимира Путіна умови, щоб він міг відхилити запрошення президента України Володимира Зеленського зустрітися 15 травня у Стамбулі.

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Джерело: Breitbart News

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