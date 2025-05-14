Кремль скликає термінову нараду через ризик дефіциту пального – зовнішня розвідка

На тлі падіння світових цін на нафту, західних санкцій і масштабних атак України по критичній інфраструктурі, у Кремлі терміново скликають нараду через стрімке скорочення обсягів транспортування нафтопродуктів у межах країни.

У Кремлі скликають нараду щодо нафти

Як повідомляють у Службі зовнішньої розвідки, уряд РФ серйозно занепокоєний імовірним браком пального, особливо у критичний для аграрного сектору весняний період посівної.

Ключовою причиною енергетичної нестабільності стало зниження прибутковості нафтопереробних заводів (НПЗ), які є центральною ланкою російської енергетичної системи.

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Внутрішні поставки скорочуються через кілька факторів:

Тарифи на прокачування зросли з 1 січня 2025 року на 9,9%, що негативно позначилося на прибутковості внутрішнього ринку. Зростання акцизів: бензин АІ-95 подорожчав до $212,8 за тонну, дизель — до $150,9. Унаслідок цього виробникам вигідніше експортувати продукцію або знижувати обсяги виробництва. Зниження демпферних виплат, покликаних стабілізувати ціни на внутрішньому ринку, стало ще одним ударом: із $1,9 млрд у січні обсяги підтримки впали до $780 млн у квітні, що свідчить про послаблення держпідтримки галузі. Логістичні труднощі: російській інфраструктурі бракує рухомого складу, а транспортування нафти переважно здійснюється залізничним і автомобільним транспортом (понад 60%), що перевантажує й без того нестабільну систему.

Нестача пального — це вже не лише економічна загроза, а й ознака серйозної системної дестабілізації.

Сільське господарство, промисловість і логістичний сектор можуть постраждати від паливного голоду, що спричинить інфляцію й зростання соціального напруження.

Станом на травень 2025 року низка НПЗ знижує обсяги перероблювання. Якщо тенденція збережеться, можливе тимчасове або остаточне зупинення роботи частини підприємств.

Фінансове виснаження бюджету та загострення енергетичних проблем – більше не теоретичні ризики, а цілком реальна загроза, зазначили у СЗР.

Раніше зовнішня розвідка повідомляла, що у Росії поглиблюється криза у вугільній промисловості, що негативно впливає на суміжні галузі, зокрема на залізничні перевезення вантажів.

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