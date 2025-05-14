Схопити Росію за горло: Франція обговорить із США нові санкції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро повідомив про майбутню зустріч із американським сенатором Ліндсі Гремом, яка відбудеться 15 травня в Туреччині.

Однією з ключових тем стане узгодження нового пакету антиросійських санкцій, які, за його словами, повинні мати руйнівний ефект.

Про це повідомляє Lefigaro.

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– У четвер, 15 травня, я проведу зустріч у Туреччині з Ліндсі Гремом, який підготував дуже потужний санкційний пакет, зокрема 500% митних зборів на імпорт російської нафти, — розповів міністр.

Барро підкреслив, що західним союзникам слід готувати новий рівень тиску на Москву.

– США та Європа мають підготувати руйнівні санкції, щоб змусити Росію припинити війну проти України, — наголосив він.

За його словами, Москва знайшла способи обходити чинні обмеження, і зараз потрібно перекрити кран так, щоб схопити Росію за горло.

Глава французького МЗС вважає, що нинішніх заходів недостатньо для того, щоб змусити Володимира Путіна припинити агресію.

– Ми повинні піти далі й створити обмеження, які задушать російську економіку раз і назавжди, — заявив Барро.

Він також висловив сподівання, що Європа зможе найближчим часом ввести нові обмеження на імпорт енергоносіїв з РФ.

ЄС погодив 17-й пакет санкцій проти РФ

14 травня посли Європейського Союзу узгодили 17-й пакет санкцій проти Росії. У фокусі — тіньовий флот російських нафтових танкерів.

Тим часом Франція та Німеччина попередили Москву про можливість нових обмежень, якщо Росія не погодиться на припинення бойових дій.

Сенатор США Ліндсі Грем раніше запропонував масштабний законопроєкт, який передбачає 500% мит на імпорт із країн, що продовжують купувати російські енергоносії — нафту, газ і уран.

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