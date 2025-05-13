США уклали рекордну оборонну угоду з Саудівською Аравією на $142 млрд

Сполучені Штати погодили продаж Саудівській Аравії пакета озброєнь загальною вартістю майже $142 млрд.

В інформаційному листі Булого дому ця угода названа “найбільшою оборонною співпрацею”, яку США коли-небудь укладали, пише Reuters.

Оборонна угода між США та Саудівською Аравією: що відомо

Угоду було підписано під час візиту президента США Дональда Трампа до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда. Вона охоплює контракти з більш ніж десятком американських оборонних компаній у сферах протиповітряної та протиракетної оборони, авіації та космічних технологій, морської безпеки та систем зв’язку, йдеться у документі.

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– Пакет, підписаний сьогодні, – найбільша угода з оборонної співпраці в історії США – є чітким свідченням нашої відданості зміцненню партнерства, – зазначено в інформаційному листі Білого дому.

У квітні стало відомо, що вартість пакета озброєнь перевищуватиме $100 млрд.

Компанія Lockheed Martin Corp планувала продати транспортні літаки C-130, ракети та радари в межах цієї угоди. Керівники компаній RTX Corp, Boeing Co, Northrop Grumman Corp також мали бути присутніми в Саудівській Аравії, однак Білий дім не підтвердив жодного конкретного обладнання чи виробника як частину потенційного продажу.

Reuters не вдалося з’ясувати, скільки з пропонованих угод є новими. За словами джерел агентства, багато з них перебували в процесі розробки протягом тривалого часу.

Саудівська Аравія – найбільший покупець зброї США

Саудівська Аравія є найбільшим покупцем американської зброї. У 2017 році Трамп запропонував постачання озброєнь на суму близько $110 млрд.

Станом на 2018 рік було реалізовано лише $14,5 млрд з цих поставок, і Конгрес почав ставити під сумнів угоди після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.

Адміністрація Джо Байдена намагалася укласти оборонний пакт з Ер-Ріядом у межах ширшої угоди, яка передбачала б нормалізацію відносин Саудівської Аравії з Ізраїлем. Проте ці намагання не увінчалися успіхом.

В інформаційному листі не згадується, чи дозволено Саудівській Аравії придбати винищувачі F-35 компанії Lockheed Martin, якими королівство цікавиться вже кілька років.

Дві обізнані з перемовинами особи повідомили агентству, що сторони обговорювали можливу купівлю Ер-Ріядом літаків F-35. Однак незрозуміло, чи дозволить Вашингтон укласти таку угоду, яка надала б Саудівській Аравії передову зброю, що вже використовується близьким союзником США – Ізраїлем.

Одне з джерел зазначило, що питання “якісної військової переваги” (яке гарантує Ізраїлю більш сучасну американську зброю порівняно з арабськими державами) постає щоразу, коли йдеться про подібні трансфери.

Ізраїль володіє літаками F-35 вже дев’ять років і сформував декілька ескадрилій.

Країни Перської затоки вже давно прагнуть отримати цей сучасний винищувач, оснащений стелс-технологією, яка дозволяє уникати виявлення противником.

Якщо США дадуть згоду на передачу, Саудівська Аравія стане другою країною на Близькому Сході після Ізраїлю, яка зможе експлуатувати літаки F-35.

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