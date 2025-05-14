Трамп про переговори між Україною та РФ: Я думаю, що надійдуть хороші новини

Президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом можуть з’явитися позитивні новини щодо війни Росії проти України.

Про це він сказав журналістам 14 травня в Катарі після зустрічі з еміром, пише NBC News.

Трамп натякнув на можливі “хороші новини”

– Я думаю, що сьогодні і, можливо, завтра, а можливо, і в п’ятницю, надійдуть хороші новини, чесно кажучи, але це ми ще подивимося, – сказав глава Білого дому.

Також Дональд Трамп повідомив, що досі розглядає можливість поїхати до Туреччини на переговори між Росією та Україною, які мають відбутися в четвер, 15 травня.

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– Я не знаю, чи приїде він (російський диктатор Володимир Путін – Ред.)… Я знаю, що він хотів би, щоб я був там, і це можливо. Якби ми могли закінчити війну, я б думав про це. Завтра у нас усе заброньовано, ви це розумієте, – сказав президент США.

На запитання журналіста про можливість участі в переговорах у четвер Трамп відповів, що, хоча в нього щільний графік, це не завадить йому приєднатися до зустрічі, “щоб врятувати багато життів”.

Глава Білого дому зазначив, що не знає, чи приїде Путін, якщо його там не буде.

Напередодні президент України Володимир Зеленський на пресконференції розповів, що Київ запропонував американському лідеру приєднатися до переговорів.

Він зазначив, що участь Трампа могла б стати додатковим стимулом для Путіна також приїхати на ці переговори.

Джерело : NBC News

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