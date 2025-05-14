Трамп розглядає зниження ціни на нафту до $40-50 за барель

Президент США Дональд Трамп розглядає зниження ціни на американську нафту до позначки між $40 і $50 за барель.

Трамп може обвалити нафту

Аналітики Goldman Sachs Group Inc. заявили, що Дональд Трамп завжди приділяв велику увагу нафті та домінуванню США в енергетиці, написавши про це майже 900 разів.

Адміністрація Білого дому розглядає варіант збільшення внутрішнього виробництва, щоб дешеві енергоносії сприяли зниженню інфляції.

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Як зазначають аналітики, ймовірно, президент США віддає перевагу нафті марки WTI в діапазоні від $40 до $50 за барель.

– Американський лідер схильний закликати до зниження цін або святкувати падіння, коли ціна на WTI перевищує $50. Водночас президент Трамп закликає до підвищення цін, коли вони дуже низькі (WTI менше ніж $30), часто в контексті підтримки виробництва в США, – йдеться у повідомленні.

Аналітики звернули увагу, що ціни на нафту – як на світовий еталонний сорт Brent, так і на американський аналог West Texas Intermediate, або WTI – часто підпадають під вплив численних коментарів президента в соціальних мережах.

Зокрема, це може стосуватися різних сфер – від політики організації країн, які є експортерами нафти (ОПЕК) до цін на бензин у США та санкцій проти держав, включно з Іраном.

Джерело : Bloomberg

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