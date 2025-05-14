У Німеччині можуть відновити призов, якщо чисельності військ буде недостатньо – Пісторіус

Якщо кількість охочих служити в армії виявиться недостатньою, то Німеччина може повернутися до загального військового обов’язку.

Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус, пише видання Politico.

У своїй першій промові у Бундестазі після формування нового уряду Пісторіус сказав, що цього року буде старт нової програми добровільного військового набору. Її цілль – відновлення чисельності армії, яка наразі недоукомплектована.

Зараз дивляться

– Ми домовилися, що спочатку будемо покладатися на волонтерство – службу, яка від самого початку добровільна і покликана заохочувати молодих людей служити своїй країні…Акцент також робиться на “спочатку”, на випадок, якщо ми не зможемо набрати достатньо добровольців, – сказав Пісторіус.

Чисельність армії Бундесверу

За словами міністра оборони, у Бундесвері наразі на дійсній службі близько 181 500 військовослужбовців. Це значно менше від запланованої кількості в 203 000 осіб до 2031 року.

Не дивлячись на те, що на початку 2025 року набір зріс на 20%, Пісторіус попередив: “у нас, як і раніше, занадто мало людей для того, чого повинні досягти наші збройні сили”.

Зазначається, що Німеччина призупинила обов’язкову військову службу у 2011 році. Її відновлення ознаменувало б собою серйозний поворот у політиці, викликаний зростаючою загрозою з боку РФ у поєднанні зі зростаючою занепокоєністю щодо надійності гарантій безпеки США за президента Дональда Трампа.

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