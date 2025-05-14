Він хотів би, щоб я був там: Трамп не знає, чи приїде Путін у Стамбул

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не знає, чи з’явиться російський диктатор Володимир Путін на переговорах щодо війни в Україні, які заплановані на 15 травня у Стамбулі (Туреччина).

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One на шляху до Катару, пише The Guardian.

Трамп не знає, чи Путін приїде у Стамбул

— Він хотів би, щоб я був там, і це можливо… Я не знаю, чи буде він там, якщо мене там не буде. Ми це з’ясуємо, – сказав президент США.

Зазначається, що Трамп казав, що може відвідати Туреччину для переговорів у межах своєї робочої поїздки на Близький Схід цього тижня.

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Раніше спецпредставник американського президента Кіт Келлог заявляв, що Трамп прибуде на переговори до Стамбула, якщо туди приїде Путін.

Раніше агентство Reuters повідомило, що Трамп не поїде до Стамбула 15 травня, а відправить своїх спецпосланців Кіта Келлога та Стіва Віткоффа. За даними CNN, вони братимуть участь у зустрічі як спостерігачі.

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